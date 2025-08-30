„Wieśki” znowu najechały Świdnik

Dudek, Lelek i wiele innych motocykli WSK przez dekady budowało legendę marki. Kiedyś czarna „wueska” była synonimem „obciachu” i zmorą domorosłych mechaników, a dziś jest przedmiotem pożądania.

Tegoroczny zlot motocykli WSK rozpoczął się wczoraj i potrwa do niedzieli. Głównym punktem dzisiejszego dnia będzie parada motocykli, która rozpocznie się o godz. 12 i przejedzie głównymi ulicami Świdnika. W ramach wydarzenia zaplanowano też koncerty. O godz. 18 w Parku Zatorze wystąpi kapela Mchem Porosło, a o 20 Czarny Ziutek z Killerami. Na godz. 22 zaplanowana jest dyskoteka pod chmurką, podczas której o dobry klimat zadbają DJ Alan White i DJ Janik. Trzeba tylko patrzeć w niebo, aby aura sprzyjała.

W ramach Zlotu Motocykli i Nocy Kultury będzie można zwiedzić wystawę motocykli, dostępną w galerii Venus (I piętro w starej części budynku). Ekspozycja dostępna jest dziś, w sobotę, w godz. 13-20.

Zabytkowa strefa w Parku Zatorze przy ul. Fabrycznej kusi specjalną strefę. Będzie to wystawa motocykli oraz samochodów z ubiegłego wieku. Wystawie towarzysz targ staroci i części do motocykli.

Opr. - Za Świdnik Wysokich Lotów