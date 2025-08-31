Mężczyzna leżał na jezdni. Nie przeżył, gdy przejechał po nim samochód

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę (30 sierpnia) po godz. 21 między miejscowościami Żurawce Osada a CHodywańce w powiecie tomaszowskim.

Jak ustaliła policja, po leżącym na jezdni mężczyźnie przejechało osobowe audi. Siedzący za kierownicą 56-latek nie zauważył tego cżłowieka w trakcie manweru wymijania innego pojazdu.

- Niestety pomimo szybkiego udzielenia pomocy 49- latek zmarł w wyniku doznanych obrażeń - przekazała mł. asp. Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci przebadali kierowcę na zawartość alkoholu. Mężczyzna był trzeźwy.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym – to prosty sposób, aby stać się widocznym i zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Przypominamy także o konieczności poruszania się poboczem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżających pojazdów - wskazuje policjantka.

Przypomnijmy, że do śmiertelnego potrącenia doszło również w nocy z piątku na sobotę w okolicach Lubartowa. Zginął tam pieszy. Tragicznie zakończył się również wypadek z ostatniej nocy na S17. W wyniku potrącenia przez ciężarówkę zginęli ojciec i syn, mieszkańcy gminy Trzydnik Duży.