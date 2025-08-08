Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

W środę po godzinie 20 na drodze krajowej nr 82 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Włodawie zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Volvo S80. Mężczyzna, 20-letni mieszkaniec Włodawy, brawurowo wyprzedzał na skrzyżowaniu, jednocześnie jadąc z prędkością co najmniej 162 km/h, znacznie przekraczając dozwolone limity prędkości.

Jak ustalili policjanci, kierowca był już wcześniej karany za podobne wykroczenia i miał zatrzymane prawo jazdy. Za obecne wykroczenia nałożono na niego mandaty karne w łącznej wysokości 6000 złotych oraz 25 punktów karnych. W efekcie 20-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Aby móc ponownie prowadzić pojazdy, będzie musiał przejść kurs reedukacyjny oraz zdać egzaminy na poszczególne kategorie prawa jazdy.

Podinspektor Bożena Szymańska przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od rozsądku kierowców. – Alkohol i brawura to najczęstsze przyczyny wypadków – podkreśla. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscach takich jak skrzyżowania.