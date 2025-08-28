Dwa nowe sklepy niemieckiej sieci dyskontów. Wkrótce otwarcie

W Radzyniu Podlaskim market Aldi powstał przy ul. Mieczysława Stagrowskiego w Parku Handlowym S1, natomiast ten w Zamościu zlokalizowany jest przy ul. Legionów.

Radzyński dyskont zostanie oficjalnie otwarty dla klientów już w przyszłym tygodniu, 3 września. Natomiast drugi ma zacząć sprzedaż tydzień później - 10 września. Otwarcie obu zaplanowano na godz. 6. Sieć zapowiada, że będą promocje oraz niespodzianki dla kupujących.

Aldi to sieć niemieckich dyskontów spożywczo-przemysłowych, która jest teraz obecna już na pięciu kontynentach i oceniana jako siódma pod względem sprzedaży sieć marketów na świecie.

W Polsce Aldi posiada obecnie ponad 370 sklepów, zatrudnia przeszło 4800 pracowników.

Poza marketem na ul. Legionów, sieciówka planowała jeszcze jeden swój punkt w Zamościu. Jednak na początku tego roku zamojscy radni uniemożliwi tę inwestycję nie zgadzając się na wprowadzenie niezbędnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Argumentowali to tym, że kolejny sieciowy market dobije lokalnych przedsiębiorców.