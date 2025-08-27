Tour de Konstytucja na Rynku Wielkim. Jednym z gości Wojciech Hermeliński

Ogólnopolska akcja edukacyjno-społeczna Tour de Konstytucja ponownie zawita dzisiaj (27 sierpnia) w Zamościu. Spotkanie m.in. z prawnikami promującymi wiedzę o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma się o godz. 17.30 rozpocząć na Rynku Wielkim.
- Robert Hojda, fundator i prezes Fundacji Aktywna Demokracja,
- Katarzyna Jurzysta, specjalistka ds. windykacji, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego i handlowego, autorka książek i artykułów, radczyni prawna OIRP Lublin (KIRP),
- Danuta Przywara, socjolożka i działaczka społeczna, współtwórczyni, a od 2008 roku prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
- Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, współzałożycielka Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”.