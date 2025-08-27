Tour de Konstytucja na Rynku Wielkim. Jednym z gości Wojciech Hermeliński

Ta edycja Tour de Konstytucja, jak informują organizatorzy spotkania w Zamościu, koncentruje się na promowaniu idei godności człowieka, która jest podstawową wartością wynikającą z art. 30 Konstytucji RP.

Wśród gości, którzy będą o tym mówić dzisiaj po południu na Rynku wielkim będzie m.in. Wojciech Hermeliński, prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014–2019.

Wraz z nim przyjadą także:

Robert Hojda, fundator i prezes Fundacji Aktywna Demokracja,

Katarzyna Jurzysta, specjalistka ds. windykacji, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego i handlowego, autorka książek i artykułów, radczyni prawna OIRP Lublin (KIRP),

Danuta Przywara, socjolożka i działaczka społeczna, współtwórczyni, a od 2008 roku prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, współzałożycielka Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”.

Temat zaplanowanej debaty brzmi: Jak to robią populiści - najpierw dzielą ludzi, potem przejmują państwo.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to wydarzenie otwarte dla wszystkich i wolne od polityki. Dlatego apelują o nieprzynoszenie oznakowań partii oraz elementów politycznych oraz o niewygłaszanie opinii o charakterze politycznym na wydarzeniu.