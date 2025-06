Stan cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, najnowszy raport w Polsce

System ERP - nowy trend rynku technologii?

W badaniu „Cyfrowy Menedżer 2025” ankietowani byli nie tylko przedsiębiorcy oraz menedżerowie w firmach produkcyjnych, ale również dostawcy usług IT. Spojrzenie na rosnące zainteresowanie systemami ERP z tej perspektywy jest cenne, ponieważ pokazuje, jak faktycznie wygląda popyt na rynku rozwiązań technologicznych. Odpowiedzi potwierdzają tezę, według której nowoczesne systemy ERP cieszą się rosnącą popularnością. Aż 68% badanych wskazało, że poziom sprzedaży w 2024 w porównaniu do wcześniejszych 12 miesięcy wzrósł. Ponadto tylko 4% ankietowanych stwierdziło, że w ich firmach popyt spadł.

Z czego wynikają tak optymistyczne dla dostawców IT rezultaty? Jako jeden z głównych argumentów, na który zwracają uwagę zarówno przedsiębiorcy, jak i firmy wdrożeniowe dotyczy uproszczenia procesów biznesowych dzięki systemom ERP. Zarządzanie w czasie rzeczywistym, łańcuchem dostaw czy planowaniem działań produkcyjnych, wcale nie musi być bardziej skomplikowane z powodu zawiłego oprogramowania. Większość użytkowników najnowszych rozwiązań z zakresu systemów, podkreśla szybkie wdrażanie i intuicyjną automatyzację dzięki łatwej w obsłudze aplikacji. Korzyści jest zatem sporo, a szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemami ERP wcale nie musi być czasochłonne. Ze względu na zaawansowaną automatyzację, zlecenia produkcyjne czy planowanie produkcji to procesy, które obecnie zajmują znacznie mniej czasu niż miało to miejsce przed wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań.

Standardowe ERP w chmurze, czyli co wybierają polskie firmy?

Systemy ERP do zarządzania produkcją czy oprogramowania w zupełnie innych branżach to nośny temat zarówno w dużych, jak i znacznie mniejszych polskich firmach. Statystyki potwierdzają, że rodzime przedsiębiorstwa z entuzjazmem podchodzą do wdrażania automatyzacji zarządzania procesami produkcyjnymi czy też innymi gałęziami funkcjonowania działalności. Przejdźmy jednak do konkretnych wniosków dotyczących rozwiązań, na jakie decydują się klienci firm IT.

Zacznijmy od tego, że zarządzanie w czasie rzeczywistym dzięki Enterprise Resource Planning najczęściej odbywa się w chmurze. Utrzymywanie własnej infrastruktury może być kosztowne, natomiast funkcjonalność rozwiązań w chmurze, zarówno pod względem wydajności, jak i bezpieczeństwa klientów znacząco wzrosły. W efekcie jak podaje raport, aż 48% firm decyduje się na taki model. 16% preferuje model hybrydowy, a 36% stawia na sprawdzoną infrastrukturę on-premise. Skąd takie proporcje? Wspomnieliśmy już chociażby o kwestiach bezpieczeństwa, ale w ostatnich latach usprawniło się także raportowanie i standard obsługi klientów systemów ERP.

Co do samej charakterystyki oprogramowania, większość przedsiębiorców korzysta z gotowych modułów, dzięki czemu bieżące operacje działają sprawniej, a wdrażanie procesów wśród załogi jest łatwiejsze. Raport ERP „Cyfrowy Menedżer 2025” wskazuje, że tylko 12% klientów wybiera rozwiązania dedykowane ich działalności. Dane te jasno pokazują, że jakość oferowanych systemów ERP rośnie, a także mogą sugerować, że spora część przedsiębiorców wybiera stopniowe wdrożenie systemów ERP w oparciu o gotowe moduły, zamiast od razu sięgać po aplikacje przygotowywane specjalnie pod daną branżę, co oczywiście wiąże się także z większymi wydatkami na oprogramowanie.

Dlaczego firmy decydują się na wdrożenie programów do planowania produkcji?

Na koniec warto jeszcze przejść do powodów, które wpływają na decyzję przedsiębiorstw o automatyzacji planowania produkcji i innych procesów za pomocą oprogramowania ERP. Otóż blisko 40% firm wiąże bezpośrednio wdrożenie systemów z planami rozwoju i skalowania biznesu. ERP pozwala dostosować wydajność do większego zapotrzebowania i odpowiednie przygotowanie firmy do bardziej wymagających zadań.

Ponadto wydajny system ERP pozwala także na zminimalizowanie ręcznych procesów, co z kolei przenosi się na optymalizację kosztów. Wreszcie coraz więcej firm chce dostosować się do nowej rzeczywistości, w której cyfryzacja, uporządkowanie procesów produkcyjnych czy zarządzanie w czasie rzeczywistym w chmurze to po prostu konieczność, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Wielu ankietowanych w ramach badania podkreślało nieuniknioność tego rodzaju zmian.

Na koniec firmy liczą jednak przede wszystkim finanse. A inwestycja w implementację systemów ERP jest opłacalna, co podkreślają ankietowani. Aż 83,52% firm potwierdziło wzrost przychodów po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań IT. To chyba najlepszy wniosek, jaki można przytoczyć, aby przekonać do korzyści płynących z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych.