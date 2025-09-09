Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Biała Podlaska

Biała Podlaska

Przy ścieżkach rowerowych brakuje koszy na śmieci. Na razie jest petycja

Ścieżka rowerowa przy tężni
Ścieżka rowerowa przy tężni (fot. UM/ archiwum )

Przy ścieżce rowerowej brakuje koszy na śmieci. Stowarzyszenie Orzechówek apeluje do urzędników w tej sprawie.

To pokłosie licznych próśb mieszkańców, którzy chętnie korzystają ze ścieżki w dolinie Krzny. Poza tym tuż nad rzeką w ubiegłym roku powstała tężnia solankowa.

- Złożyłem petycję do prezydenta w sprawie ustawienia koszy na śmieci wzdłuż drogi serwisowej od ulicy Brzegowej do Kąpielowej oraz dalej, wzdłuż ścieżki rowerowej – aż do ul. Brzeskiej - przyznaje Marcin Dudziński z Orzechówka. Przy samej tężni są kosze, ale przy malowniczo położonej ścieżce ich brakuje. A to zdaniem autora uniemożliwia pieszym i rowerzystom legalne i wygodne wyrzucanie odpadów.

Dudziński wskazuje, by kosze ustawić w racjonalnych odstępach. Jego zdaniem, ograniczy to zaśmiecenie tego terenu. Poza tym, w petycji proponuje, by kosze zamontować w taki sposób, aby mogli z nich korzystać rowerzyści bez konieczności zsiadania z roweru.  

- Mam nadzieję, że moja inicjatywa zapoczątkuje montaż koszy w różnych częściach Białej Podlaskiej, a jednocześnie stanie się impulsem do dalszego rozwijania nowoczesnej infrastruktury rowerowej – dodaje autor.

W Białej Podlaskiej znajduje się ok. 600 koszy na śmieci. Co roku, z inicjatywy samorządu odbywa się sprzątanie miejskich terenów nad Krzną. O tym, czy przybędzie koszy przy ścieżkach, na razie nie wiadomo. - W pierwszej kolejności odpowiedź na ten temat otrzyma autor petycji- stwierdza Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Takich głosowań jest niewiele. Radni jednomyślnie zagłosowali za projektem uchwały dotyczącym powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wicemarszałek Piotr Breś nie krył zadowolenia, bo Młodzieżowy Sejmik to jego dziecko i spełnione zobowiązanie złożone po objęciu funkcji wicemarszałka WL.
To pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia KUNA, jakie trafiły do polskich żołnierzy. Teraz nowy sprzęt będzie testowany do końca października.
Cztery zarzuty usłyszał 46-letni mieszkaniec Puław podejrzany o groźby wobec znajomego oraz posiadanie narkotyków. Został zatrzymany w jednym z puławskich hoteli, gdzie wszczął awanturę ze swoją partnerką.
Przy ścieżce rowerowej brakuje koszy na śmieci. Stowarzyszenie Orzechówek apeluje do urzędników w tej sprawie.
Obywatele Mołdawii przewozili pięcioro Etiopczyków, którzy nielegalnie przedostali się na teren Polski. Zostali zatrzymani dzięki współpracy policjantów z Wrocławia i z województwa lubelskiego.
W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad; w związku z tym w nocy z czwartku na piątek za-mkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe – poinformował we wtorek premier Donald Tusk.
Sprzęt był wart kilka tysięcy złotych. Na dodatek na karcie pamięci zapisane były ważne i potrzebne nastolatce zdjęcia. Wszystko przepadło. Mieszkanka Lublina zwróciła się o pomoc do naszej redakcji, nagłośnienie sprawy. Liczy, że to pomoże.
Było ciepło i słonecznie. Dlatego w weekend nad zalewem miejskim w Zamościu nie brakowało plażowiczów. Kiedy wiatr zniósł dziewczynkę na dmuchańcu na głęboką wodę, na pomoc dziecku ruszył strażak.
Zbombardowane zostało ścisłe centrum miasta, a wśród ofiar był m.in. poeta Józef Czechowicz. Nad Lublinem zawisły ciemne chmury okupacji. Tragiczne wydarzenia sprzed 86 lat do dziś pozostają w pamięci mieszkańców i są upamiętniane podczas corocznych uroczystości.
W zeszłą środę market tej sieci otwarto w Radzyniu Podlaskim, w najbliższą (10 września) niemiecka sieć uruchomi swój sklep w Zamościu. To będzie już 16. placówka z szyldem Aldi w województwie lubelskim i 382. w skali całego kraju.

Życie potrafi zaskakiwać w najmniej spodziewanym momencie: nagła naprawa samochodu, pilny remont mieszkania czy konieczność zakupu sprzętu AGD to sytuacje, w których domowy budżet bywa poddawany ciężkiej próbie. W takich momentach wiele osób zaczyna zastanawiać się, skąd wziąć szybką gotówkę bez konieczności długiego oczekiwania i skomplikowanych formalności. Jednym z rozwiązań, które cieszy się popularnością, jest pożyczka gotówkowa – produkt finansowy, który łączy elastyczność z bezpieczeństwem.
Cypr nieprzerwanie przyciąga inwestorów z Europy, oferując korzystne warunki podatkowe, wysoką chłonność rynku najmu i przewidywalny wzrost cen nieruchomości. Trzy miasta najczęściej wybierane przez nabywców to Limassol, Pafos i Larnaka – każde z nich oferuje zupełnie inne perspektywy. Gdzie warto zainwestować w 2025 roku, by zoptymalizować zysk i ograniczyć ryzyko? Poznaj różnice między najważniejszymi lokalizacjami na Cyprze i wybierz miejsce, które najlepiej odpowiada Twoim planom inwestycyjnym!
W środę na Best Auto Arenie przy Al. Zygmuntowskich odbędzie się drugi z czterech finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Przed własną publicznością zaprezentują się żużlowcy Motoru Lublin, którzy będą chcieli zaliczyć kolejny udany występ. Warto ich wspierać, tym bardziej, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny
