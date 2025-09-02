Dron zapoluje na trucicieli w Chełmie. Będzie latał nad kominami

Od lat temat własnego drona powracał w chełmskich dyskusjach o jakości powietrza. Dotąd straż miejska była zmuszona wynajmować sprzęt, co oznaczało dodatkowe koszty i mocno ograniczało liczbę kontroli. Teraz to się zmieni – własny bezzałogowiec pozwoli na regularne patrole i szybsze reagowanie na zgłoszenia mieszkańców.

Inwestycja w zdrowie i technologię

Ogłoszony 7 sierpnia przetarg obejmuje nie tylko dostawę drona z kamerą termowizyjną, zestawem akumulatorów i stacją zasilania, ale również ubezpieczenie, dodatkowe wyposażenie oraz szkolenie czterech operatorów. Kurs potrwa do pięciu dni i odbędzie się w Chełmie, a jego uczestnicy poznają obsługę czujników pomiarowych oraz systemów wizyjnych.

Całość przedsięwzięcia wyceniono na 250 tys. zł – 226 tys. zł koszt samego drona, a 24 tys. zł szkolenie. Sprzęt objęty zostanie 48-miesięcznym ubezpieczeniem, a operatorzy trzyletnim OC. Już teraz wiadomo, że jedna z ofert mieści się w budżecie, co daje szansę na szybkie rozstrzygnięcie postępowania.

Technologia w służbie czystego powietrza

Drony antysmogowe zdobywają popularność w całej Polsce. Za pomocą czujników mierzą stężenia pyłów PM1, PM2.5 i PM10 oraz obecność szkodliwych gazów, takich jak tlenki azotu i tlenek węgla. Dzięki temu w krótkim czasie lokalizują nielegalne źródła dymu i wspierają strażników w egzekwowaniu przepisów.

Pierwsze loty już tej zimy

Nowy sprzęt ma wystartować jeszcze w tym sezonie grzewczym. Dla mieszkańców Chełma oznacza to nie tylko skuteczniejsze kontrole, ale także poprawę jakości powietrza.