Czar płyty winylowej. Kiermasz płyt

Przyjadą wystawcy z całej Polski m.in. Sklep Gama z Łodzi, Matt'a Winyl'a, OldiesbutGoldies.pl czy Sklep Music Fan z Warszawy, którzy przywiozą ze sobą wiele ciekawych i rzadkich wydań płytowych.

Może zabrzmi to banalnie ale każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od muzyki rockowej, poprzez hard rock, metal, soft rock, punk-rock, a skończywszy na jazzie. Jeśli macie ochotę poszperać w płytach i powiększyć swoją kolekcję, a przy okazji wymienić się doświadczeniami albo zwyczajnie porozmawiać o muzyce, to wystawcy będą czekać na Was od godziny 9:00 do 21:00.