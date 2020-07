Ponad 11 osób na jedno miejsce! W piątek ostatni dzień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest w internecie. Kandydaci mogą w tym roku wybrać tylko trzy szkoły, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów. Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek trzeba (także najpóźniej dziś) dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Osobistą wizytę zastąpić można jednak podpisując wniosek korzystając z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kandydaci do technikum lub szkoły branżowej I stopnia muszą do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć także badania przydatności do zawodu.

Miasto Lublin w prowadzonych przez siebie szkołach przygotowało na przyszły rok szkolny 5686 miejsc w klasach pierwszych. Większość, bo 3274 z nich znajduje się w 117 klasach liceów ogólnokształcących. 1920 miejsc przygotowano w 61 oddziałach technikum, a 492 miejsca w 18 oddziałach szkół branżowych I stopnia.

Liceum Ogólnokształcące

W ostatnich latach najbardziej oblegany przez kandydatów był tzw. ZUS, czyli licea im. Zamoyskiego, Unii Lubelskiej i Staszica. W tym roku jest jednak inaczej. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica najbardziej obleganymi klasami jest oddział biologiczno-chemiczny (137 chętnych na 32 miejsca) oraz matematyczno-geograficzno-angielski (123 osoby). W II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego najwięcej, bo 216 absolwentów podstawówek walczy o 32 miejsca w oddziale geograficzno-matematyczno-angielskim. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej o przyjęcie do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej ubiega się 218 osób.

W tym roku najwięcej chętnych ubiega się o przyjęcie do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie: do klasy 1C (biol-chem-ang) aplikują 362 osoby, do 1D (także biol-chem-ang) – 337 osób, a do 1 F (mat-geogr-wos) – 300. Ogromną popularnością cieszy się w tym roku także IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, gdzie o przyjęcie do klasy mat-geogr ubiega się 316 osób, do pol-hist-wos – 311osób. Sempołowska to w tym roku szkoła, którą wskazało wyjątkowo wielu absolwentów podstawówek. Nawet do najmniej obleganej klasy w tej szkole (geogr-ang-hiszp) aplikuje aż 290 absolwentów podstawówek.

W IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika najpopularniejsza jest klasa mat-geogr-ang, w której uczyć chciałoby się aż 315 kandydatów. W XV Liceum Ogólnokształcącym działającym w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego do klasy biol-wos-an dostać próbuje się 321 osób, a w XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego do biol-geogr-ang - 330 osób.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także teraz najwięcej absolwentów podstawówek ubiega się o przyjęcie do klas biologiczno-chemicznych. W „Zamoju” to 209 osób (na 32 miejsca) w klasie z językiem angielskim i niemieckim oraz 176 osób na 16 miejsc w klasie angielsko-francuskiej. W „Unii” to 210 osób na 32 miejsca. W "Sempołowskiej" biol-chemu uczyć chce się aż 308 osób (na 32 miejsca), a w Koperniku - 300. Znaleźć można jednak też szkoły, w których na kierunek ten jest znacznie mniej chętnych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej na 32 miejsca jest zaledwie 39 chętnych. W XVIII Liceum Ogólnokształcącym działającym w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Stanisławy Paleolog do klasy biol-chem-ang o 32 miejsca konkurują 34 osoby.

W nawet najbardziej popularnych szkołach znaleźć można też stosunkowo mało popularne klasy. W „Staszicu” do klasy międzynarodowej uczęszczać chce 31 osób. O jedna mniej niż liczba dostępnych miejsc.

Technika

W tym roku dużo chętnych także na naukę w technikach. Podczas gdy w najpopularniejszej klasie w liceum ogólnokształcącym o jedno miejsce walczy ponad 11 osób, to w najbardziej obleganej klasie technikum jest ich blisko 8. Mowa o Technikum Ekonomiczno-Handlowym działającym w ramach Zespołu Szkół nr 1 i klasie, której absolwenci zostaną technikami informatykami. W jednym z oddziałów ten zawód zdobywać chce 245-, a w drugim 184 osoby. Technikiem informatykiem w tym roku najczęściej zostać chcą absolwenci lubelskich podstawówek, którzy decydują się na naukę w tym typie szkół. W Technikum Budowlano-Geodezyjnym (PSBiG) ubiega się o to 166 osób, w Technikum Energetyczno-Informatycznym (ZSEN) - 200 osób, w Technikum Transportowo-Komunikacyjnym (ZST-K) - 123 osoby, w Technikum Ekonomicznym (ZSEK) - 158 osób, a w Technikum Elektronicznym (ZSEL) – 204 chętnych. W każdej z klas w tych szkołach uczyć mogą się jednak tylko 32 osoby.

Ale technik informatyk to nie jedyny popularny kierunek. W Technikum Ekonomicznym (ZSEK) technikiem ekonomistą chcą zostać 152 nastolatkowie (64 miejsca). Tytuł technika analityka w Technikum Chemicznym (ZSCHiPS) zdobywać chce 105 osób (64 miejsca). Najbardziej popularnym kierunkiem w Technikum Budowlanym (ZSB) jest klasa, w której zdobyć można tytuł technika budownictwa (na 32 miejsca jest 56 chętnych), a w Technikum Budowlano-Geodezyjnym (PSBiG) oprócz technika informatyka wielu chętnych uczyć chce się w klasach technik geodeta (120 chętnych), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (122 chętnych) i technik budownictwa (98 chętnych).

Tłok także w Technikum Elektronicznym (ZSEL). Najpopularniejszy kierunek to tam technik teleinformatyk (204 chętnych) i technik elektronik (189 chętnych). W Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim (ZS-5) technikiem żywienia i usług gastronomicznych 156 osób aplikuje na 32 miejsca.

Szkoła branżowa

W poprzednich latach dyrektorzy szkół branżowych narzekali na małe zainteresowanie ze strony absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku widać rosnące, powoli ale jednak, zainteresowanie jak najszybszym zdobyciem wykształcenia zawodowego. Nie wszystkie specjalności są jednak modne. W Branżowej Szkole Wielozawodowej I stopnia nr 1 (LCKZiU) ogrodnikiem chce zostać jedynie 6 osób (na 16 miejsc), a ślusarzem 8 osób (16 miejsc). W Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 1 (ZSB) tytuł dekarza planuje zdobywać 8 osób (16 miejsc). Są jednak kierunki, na których ze stworzeniem klas nie powinno być kłopotów. Chętnych do zostania monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 1 (ZSB) jest 49 osób (na 32 miejsca), a kucharzem w Branżowej Szkole Gastronomicznej I stopnia (ZS-5) zainteresowane są 52 osoby (32 miejsca).

Największym zainteresowaniem cieszy się nauka w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia (ZSS). Mechanikiem pojazdów samochodowych chce zostać tam 88 osób, a elektromechanik pojazdów samochodowych – 62 osoby. W Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia (Kilińskiego ZSRiP) o przyjęcia na jedno z 32 miejsc w klasach wielozawodowych ubiega się 81, 65, 57osób. Wśród proponowanych zawodów znajdują się tam m.in. betoniarz-zbrojarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, piekarz, tapicer, sprzedawca czy fotograf, kucharz i kuśnierz. W Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia (ZSCHiPS) o 24 miejsca w klasie szkolącej przyszłych cukierników konkurują 52 osoby. W Branżowej Szkole Usługowej I stopnia nr 1 (ZSO-Wł) fryzjerem chce być 51 osób (16 miejsc), a fotografem – 41 osób.

Harmonogram

Od 31 lipca do 4 sierpnia, czyli tuż po otrzymaniu wyników egzaminów ósmoklasisty, absolwenci podstawówek będą mogli zmienić swoje szkolne preferencje. Żeby to zrobić będą musieli zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie zrezygnować ze złożonego wcześniej wniosku, a ponownie wypełniony druk dostarczyć do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru.

12 sierpnia o godz. 10.00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 18 sierpnia będą oni musieli potwierdzić chęć podjęcia nauki w konkretnej szkoły i dostarczyć do niej komplet dokumentów. Dzień później opublikowane będą listy przyjętych.

Szczegółowe informacje, w tym te dla kandydatów do miejskich szkół ponadpodstawowych pochodzących z innych gmin lub szkół prowadzonych przez inne podmioty dostępny jest na www.lubelszczyzna.edu.com.pl

Wyjaśnienie

Wszystkie statystyki pochodzą ze strony lubelszczyzna.edu.com.pl i pokazują stan na 9 czerwca godz. 12.00. Pokazują liczbę wszystkich chętnych kandydatów, którzy wybrali konkretną szkołę, a nie tylko tych, dla których była ona tzw. pierwszym wyborem.