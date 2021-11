Wojewoda lubelski: W ciągu najbliższych dni statystyki mogą być smutne

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał PAP w czwartek, że dzisiejszy wskaźnik zakażeń w województwie lubelskim - który wyniósł 2110 zachorowań – jest największą liczbą od początku pandemii. W trzeciej fali rekord zakażeń wyniósł 1314.

- Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to wzrost zakażeń o 42 proc. W skali kraju ten wzrost tydzień do tygodnia wynosi 86 proc. Jedną z przyczyn tego wzrostu może być większa mobilność w okresie Dnia Wszystkich Świętych. Mam nadzieję, że ten wzrost jest chwilowy - zaznaczył wojewoda lubelski.

Dodał, że liczba zgonów w regionie lubelskim od kilku dni jest stosunkowo wysoka. W czwartek resort zdrowia poinformował o 60 zgonach z powodu COVID-19 na Lubelszczyźnie. - Dzisiejsza liczba to jest pewien efekt kumulacji informacji od koronerów z ostatniego weekendu, niemniej jednak wczorajsze 36 zgonów i dzisiejszych 60 – w tym, w obu sytuacjach 8 zgonów bez chorób współistniejących – świadczy o tym, że ta wersja wirusa jest nie tylko bardziej zaraźliwa, ale jest też bardziej zjadliwa - zwrócił uwagę Lech Sprawka.

Zdaniem wojewody, większa liczba zgonów może się utrzymywać na wysokim poziomie ze względu na to, że wzrasta liczba hospitalizacji. - Dzisiaj mieliśmy 1525 osób hospitalizowanych, w tym 113 na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu najbliższej dni, kiedy spodziewamy się dalszych wzrostów hospitalizacji wynikających z większej liczby zakażeń, statystyki mogą być smutne - zaznaczył Lech Sprawka.

Jak przekazał, lekarze informują, że w przypadku mutacji delta przebiegi choroby COVID-19 są znacznie ostrzejsze. - Stąd tym głośniejszy apel o przestrzeganie zasad epidemicznych oraz szczepienie się przeciw COVID-19, a przez to zabezpieczenie siebie, najbliższych i najbliższego otoczenia przed zachorowaniem - dodał wojewoda.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 2110 nowych zakażeniach i 60 zgonach z powodu COVID-19 w województwie lubelskim. Prawie 35 tys. osób objętych jest kwarantanną.