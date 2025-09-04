Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

- Niestety mieliśmy sytuację, kiedy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - powiedział Kukuła w czwartek na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że naruszenia te nie miały żadnych konsekwencji, a służby w pełni kontrolowały sytuację. Jak dodał, było to możliwe dzięki wyciągnięciu wniosków z eksplozji drona, do jakiej doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia w Osinach.

- Zaangażowaliśmy znaczne, dodatkowe środki do ochrony polskiego nieba - oświadczył gen. Kukuła.

Noc z wtorku na środę była wyjątkowo trudna dla walczącej z Rosją Ukrainy. Silny atak przypuszczono m.in. na Kijów, ale rosyjskie drony operowały również w niedalekiej odległości od granicy z Polską.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych już w środku nocy informowało o poderwaniu naszych i NATO-wskich myśliwców.

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - przekazano w komunikacie wydanym tuż po godz. 3 w nocy.

Już rano DORSZ przekazało o zakończeniu działań, dziękując jednocześnie za wsparcie siłom NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 pomagały zapewnić nocą bezpieczeństwo na polskim niebie.