Rosyjskie drony nad Polską. Do tej pory na terenie województwa lubelskiego wraki dronów znaleziono w dziewięciu miejscowościach

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski

Autor: PAP
(fot. PAP Leszek Szymański)

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X.

Wcześniej w czwartek, wiceszef MSZ Marcin Bosacki w TVP Info podkreślał, że Polska będzie aktywna w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Sprawa ataku dronowego Rosji na Polskę będzie przedmiotem obrad - poinformował.

Rzecznik sekretarza generalnego NATO Antonio Guterresa, Stephane Dujarric w środę oświadczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie. Sytuacja ta „pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu” - oznajmił.

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

Rada Bezpieczeństwa ONZ

