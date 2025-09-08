Nietrzeźwy kierowca hulajnogi spowodował wypadek

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 22:30 w Milejowie. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w krawężnik. Hulajnoga przewróciła się – kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, a kierujący został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Warto dodać, że w ostatnim czasie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie przeprowadzili kolejną akcję „Jednoślad”, której celem była poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 250 osób, w tym 89 rowerzystów i 18 kierujących hulajnogami.

Podczas działań policjanci ujawnili 131 wykroczeń. Najczęściej dotyczyły one przekroczenia prędkości (29) oraz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych (27). Przeprowadzono również ponad 300 badań trzeźwości, w wyniku których zatrzymano 5 nietrzeźwych kierujących. Do obserwacji ruchu drogowego wykorzystany został dron.