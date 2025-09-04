32-latek nakradł złota na 100 tysięcy. Wpadł w Lublinie

Taktyka była prosta. 32-latek z Rzeszowa pojawił się w sklepie jubilerskim, brał do przymierzenia najdroższe złote łańcuszki, po czym sprytnie się ulatniał. I świetnie sobie radził aż do minionego poniedziałku.

Wtedy za kolejny cel swojego złodziejskiego procederu obrał sobie sklep jubilerski przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie. Zachowywał się jak zwykle, a później czmychnął. Ekspedientki były jednak sprytniejsze. Szybko zawiadomiły policję, a na miejscu błyskawicznie zjawili się wywiadowcy. Panie przekazały nagarnia z monitoringu. Za złodziejem ruszył pościg.

Policjanci w cywilu szybko namierzyli 32-latka. Ten już zdążył jeden z łańcuszków sprzedać w skupie złota. Po pierwszych ustaleniach okazało się, że 32-latek grasował w całym kraju. Okradł jubilerów na łączną kwotę ponad 100 złotych, z czego tylko w Lublinie skradł precjoza warte 18 tysięcy złotych.