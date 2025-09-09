Alert IMiGW dla lubelskiego. Burze niemal w całym województwie

Poranek i przedpołudnie powinny minąć spokojnie, ale według prognoz pogoda zmienić się może około godz. 13. Wtedy przez znaczną część regionu mogą przejść burze.

Ostrzeżenie IMiGW dotyczy powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego.

"Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" - przekazują w komunikacie synoptycy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 80 procent. Burzowa pogoda może się utrzymać w Lubelskiem do godz. 21.

A jak będzie jutro?

W środę na południu i południowym wschodzie kraju raczej powinno być pogodnie i bez opadów, jednak na pozostałym obszarze przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie niewykluczone także burze, możliwy również grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.