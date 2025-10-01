Jedzenie na dowóz coraz prostsze i wygodniejsze

Na początek w aplikacji dostępnych jest kilkadziesiąt lubelskich lokali gastronomicznych, a kolejne będą sukcesywnie dołączane. Zamówienia można składać codziennie w godzinach od 11 do 23.

- Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy Lublina mogą od dziś korzystać z Bolt Food i poznawać smaki lokalnych restauracji dzięki naszej aplikacji. Polska mapa Bolt Food dynamicznie się powiększa, a Lublin jest jej ważnym punktem - mówi Łukasz Turczyński, Senior General Manager Bolt Food w Polsce.

Aplikacja działa w prosty sposób – po jej pobraniu na smartfon użytkownik wybiera restaurację lub kategorię potraw, a następnie zaznacza interesujące go dania. System pokazuje cenę i szacowany czas dostawy, a płatności można dokonać kartą lub przez BLIK.

Lublin dołączył tym samym do listy kilkunastu polskich miast, w których dostępne jest Bolt Food. Globalnie platforma działa w ponad 200 miastach w 17 krajach i współpracuje z ponad 40 tysiącami restauracji.