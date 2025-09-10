Przestrzeń powietrzna nad Lublinem zamknięta

– Lotnisko nie jest zamknięte. To przestrzeń powietrzna została zamknięta do godz. 8.30, nie pierwszy zresztą raz, zdarzały sie juz takie sytuacje wcześniej – przekazał nam Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. Zastrzegł, że kontrolę nad przestrzenią powietrzną kraju sprawuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W samym Lublinie w związku z sytuacją nie wstrzymano żadnych lotów. – Nie było planowanych nocnych operacji. Żaden lot nie musiał być anulowany. Pierwszy dzisiaj zaplanowany jest przylot o godz. 8.35 z Antalyi – przekazał Jankowski. Dodał, że status lotów jest aktualizowany na bieżąco i publikowany na tablicy, na stronie PLL.

Przypomnijmy, że polskie i sojusznicze myśliwce zaczęły operować około północy w efekcie wyjątkowo silnych ataków Rosji na terytorium Ukrainy.

Po godz. 5.30 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało kolejny komunikat, nazywając działania Rosji aktem agresji.

"W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - napisano

Potwierdzono też, że na rozkaz dowódcy DORSZ natychmiastowo uruchomiono procedury obronne.

"Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów" - czytamy. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a "polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności".

"W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - podało tuż przed godziną 4 nad ranem w środę, 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - czytamy w dalszej części komunikatu.

DORSZ podkreśla, że w tym momencie trwa operacja wojskowa i apeluje o pozostanie domach. Jako najbardziej zagrożone wskazano województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.