Rodzina koziołków już w komplecie. Ostatnie cztery figurki pojawiły się w Lublinie

– Koziołkowy Szlak Legend to spójna opowieść o najbardziej znanych historiach związanych z Lublinem. To m.in. legenda o powstaniu miasta, o koziołku z herbu, o przypalonych naleśnikach czy wielkim pożarze. Warto poświęcić dzień, by odkryć te wszystkie opowieści – mówi Marcin Kęćko, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki.

Do szlaku dołączyły właśnie ostatnie cztery figurki. Lesław pojawił się na placu Po Farze – nawiązuje do legendy o objawieniu św. Michała Archanioła. Koziczka Esterka przy ul. Furmańskiej opowiada historię powstania cebularza. Czesio, ustawiony przy ul. Kowalskiej, tuż obok Zaułka Hartwigów, wprowadza w opowieść o nazwie miasta. Natomiast Lutek, którego znajdziemy na placu Łokietka, przypomina o zegarmistrzu Lutowskim, mieszkańcu Bramy Krakowskiej.

W ramach Koziołkowego Szlaku Legend ustawiono w Lublinie łącznie 11 figurek. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– Naszym zadaniem jest budowanie świadomej społeczności mieszkańców. Figurki koziołków odwołują się do pięknej historii Lublina i ludzi, którzy tworzyli to miasto. Czujemy się częścią tej sztafety pokoleń, której zadaniem jest rozwój lokalnego dziedzictwa – podkreśla Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Przy każdej figurce znajduje się tabliczka z kodem QR, który prowadzi do opisu legendy. Organizatorzy zachęcają do spacerów szlakiem koziołków. Najbliższa okazja już w niedzielę, 6 lipca. O godz. 11.00 spod Bramy Krakowskiej wyruszy spacer „Koziołkowy zawrót głowy”, który poprowadzi Przewodniczka Inspiracji – Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk.