Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

Tak jak w poprzednich latach, impreza łącząca piekarzy i konsumentów pieczywa odbędzie się w malowniczych plenerach miasteczka prowincjonalnego Muzeum Wsi Lubelskiej.

- Od wielu lat wybieramy Muzeum Wsi Lubelskiej, ponieważ idealnie wpasowuje się w ideę naszego święta. Promujemy to co tradycyjne, lokalne, wyrabiane przez rzemieślników, którzy w produkt wkładają część swojego serca, a nie wielkich fabrykach, gdzie wszystko robi maszyna - mówi kierowniczka Cechu Rzemiosł Spożywczych Iwona Trofimenko, przedstawicielka głównego organizatora Lubelskiego Święta Chleba.

Odwiedzający oprócz pieczywa będą mogli skosztować innych tradycyjnych wyrobów z naszego województwa.

- Choć impreza nazywana jest świętem chleba, zapraszamy także innych tradycyjnych lokalnych producentów. Stąd też będą miody z lubelskich pasiek, ekologiczne sery czy wędliny, ale także rękodzieło. Nie zapominamy o rękodzielnikach, podczas naszej imprezy mają szanse pokazać swoje unikatowe prace - dodaje pani Iwona.

Atrakcją XXVII Lubelskiego Święta Chleba będzie największy cebularz lubelski (ok. 2 m średnicy) upieczony przez lokalną piekarnię. Uczestnicy będą mogli spróbować tradycyjnych lubelskich potraw, porozmawiać z lokalnymi producentami oraz dowiedzieć się jak żywienie wpływa na nasz wzrok. Po raz siódmy będzie można wykonać przesiewowe badanie wzroku.