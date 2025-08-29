Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba już 7 września.
Tak jak w poprzednich latach, impreza łącząca piekarzy i konsumentów pieczywa odbędzie się w malowniczych plenerach miasteczka prowincjonalnego Muzeum Wsi Lubelskiej.
- Od wielu lat wybieramy Muzeum Wsi Lubelskiej, ponieważ idealnie wpasowuje się w ideę naszego święta. Promujemy to co tradycyjne, lokalne, wyrabiane przez rzemieślników, którzy w produkt wkładają część swojego serca, a nie wielkich fabrykach, gdzie wszystko robi maszyna - mówi kierowniczka Cechu Rzemiosł Spożywczych Iwona Trofimenko, przedstawicielka głównego organizatora Lubelskiego Święta Chleba.
Odwiedzający oprócz pieczywa będą mogli skosztować innych tradycyjnych wyrobów z naszego województwa.
- Choć impreza nazywana jest świętem chleba, zapraszamy także innych tradycyjnych lokalnych producentów. Stąd też będą miody z lubelskich pasiek, ekologiczne sery czy wędliny, ale także rękodzieło. Nie zapominamy o rękodzielnikach, podczas naszej imprezy mają szanse pokazać swoje unikatowe prace - dodaje pani Iwona.
Atrakcją XXVII Lubelskiego Święta Chleba będzie największy cebularz lubelski (ok. 2 m średnicy) upieczony przez lokalną piekarnię. Uczestnicy będą mogli spróbować tradycyjnych lubelskich potraw, porozmawiać z lokalnymi producentami oraz dowiedzieć się jak żywienie wpływa na nasz wzrok. Po raz siódmy będzie można wykonać przesiewowe badanie wzroku.
- To już nasza siódm taka akcja podczas Lubelskiego Święta Chleba. Cieszymy się bardzo, że możemy brać udział w tej imprezie i promować zdrowe widzenie. Podczas trwania imprezy, w specjalnie wyciemnionym namiocie będziemy przeprowadzać podstawowe badania ostrości widzenia i doradzać odnośnie wizyt u specjalistów - mówi Artur Polar, starszy Lubelskiego Cechu Optyków, który po raz kolejny jest współorganizatorem imprezy.
Lubelskie Święto Chleba odbędzie się w niedzielę (7 września) w Muzeum Wsi Lubelskiej. Początek o godzinie 10 i potrwa mniej więcej do godziny 17. Bilety dostępne na stronie internetowej lubelskiego skansenu lub w kasie muzeum w dniu wydarzenia.
"Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie - Lubelskie! Smakuj życie"