Coś na obiad? Cebulowa z Goraja, chrzanowa z Roztocza i kapuśniak z Konopnicy. Przepisy

Zupy to polska specjalność. Zagraniczni turyści odwiedzający Lublin i nasz region nie mogą wyjść z podziwu, że w restauracjach jest klika zup do wyboru, a Polacy w domach codziennie, lub co dwa dni gotują zupy.

Na zachodzie zupy kupuje się w puszce, podgrzewa i gotowe. A tymczasem w Polsce zupa to część wielkiej tradycji kuchni staropolskiej. Staropolskie rosoły, żury i lekkie polewki były dowodem na to, że od kilkuset lat Polacy znali się na zupach. I znają się nadal. Kiedy zagraniczni turyści pytają polskich znajomych o zupy, ci jednym tchem wymieniają gotowane w domu rosoły, żurki, zalewajki, pomidorowe i ogórkowe. Jednak najstarszą polską zupą jest najprawdopodobniej zupa grzybowa, zapisane receptury na nią pochodzą z XVII wieku. Ciekawe są przepisy na polewki rybne i polewki grochowe.

Dużą wagę przywiązywano do zup wzmacniających. Oto „Zupa wzmacniająca dla wyzdrowiających” i porada ze Lwia sprzed 200 lat.

„Ugotuj jaja na pół twardo, i rozkłóć albo z winem albo z cukrem i cynamonem, albo z rosołem, do którego wsyp trochę kwiatu muszkatołowego, ten rosół urządź z grzankami z bułek i dawaj choremu rano i wieczór. Podług upodobania biorą się tylko krumeczki chleba maczane w winie albo w soku cytrynowym, na które się potem cienki rosół z mięsa leje, a korzenia i jaja już się więcej nie dodaje” – podaje prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

A my proponujemy taki zestaw posilnych zup na styczeń 2023. Zaczynamy od czerwonego barszczyku według receptury z restauracji Przystań w Lublinie.