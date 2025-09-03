Pomagali podczas pożaru w Bełżycach, teraz sami potrzebują pomocy

– Początkowo nasz wóz głównie służył do dostarczania wody. Niestety ze względu na kiepski stan opon podczas jednego z podjazdów z pełnym zbiornikiem wodnym, wybuchowi uległy dwie tylne opony i nasz Star został uziemiony w tylnej części akcji gaśniczej wysypiska. Szczęście w nieszczęściu, że wystrzał był już na miejscu, a nie podczas drogi z pełną załogą zmierzającą na akcje ratowniczo-gaśniczą – mówią druhowie z OSP we Wronowie, komentując to, co wydarzyło się podczas akcji w Bełżycach.

Na pękniętych oponach się nie skończyło, kilka godzin później, po intensywnej pracy, uszkodzeniu uległ również silnik.

Samochód został unieruchomiony i do dziś stoi na miejscu zdarzenia. Strażacy wrócili do koszar dopiero nad ranem, przywożąc sprzęt na przyczepce.

– Na ten moment pozostajemy bez wozu bojowego i nasza jednostka wyłączona jest z udziału z akcji ratowniczych – mówią druhowie.

Aby strażacy mogli wrócić do służby, potrzebne są środki na naprawę lub zakup nowego pojazdu. Dlatego rusza zbiórka na rzecz OSP Wronów. Każda wpłata, nawet najmniejsza, pomoże przywrócić jednostce gotowość bojową. Druhowie liczą na wsparcie ludzi dobrego serca i wierzą, że wspólnymi siłami uda się znów zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Można ich wesprzeć wpłacając pieniądze na internetową zbiórkę.