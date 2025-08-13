Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 13 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Praca

Dzisiaj
19:17
Strona główna » Praca

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
(fot. archiwum)

Chcesz zmienić pracę, ale zastanawiasz się czy warto? Sprawdzamy jakie oferty i jakiej wysokości zarobki możesz liczyć w województwie lubelskim. Za was przejrzeliśmy Centralną Bazę Ofert Pracy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

1 stycznia 2025 roku wzrosła najniższa krajowa. Teraz osoba zatrudniona na pełen etat zarobi 4666 brutto, co daje 3510,92 zł netto, czyli na rękę. 

Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową na swoich kontach zobaczą około 250 zl więcej niż w minionym roku. Jednak pamiętajmy, że te kwoty mogą się minimalnie różnić. Chodzi tutaj o indywidualne sytuacje pracownika: uczestnictwo w PPK, ulgę dla młodych czy wyższe koszty uzyskania przychodu.

Ale to nie jedyna podwyżka. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrosła także minimalna stawka godzinowa. Od nowego roku wynosi 30,50 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych.

Według ustawy budżetowej na 2025 rok, średnia miesięczna pensja wyniesie w tym roku 8673 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie od początku 2025 roku stanowi 53,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Na kolejną podwyżkę najniższej krajowej pracownicy muszą poczekać do 1 stycznia 2026 roku. Wtedy najniższe wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to w województwie lubelskim. Aktualnie poszukiwani są specjaliści z branży:

  • transportowej - kierowca kat. C+E, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca autobusu
  • deweloperskiej - posrednik nieruchomości
  • budowlanej - budowlaniec, kierownik budowy
  • edukacyjnej - nauczyciel WF, biologii
  • finansowej - księgowy, kontroler finansowy
  • logistycznej - spedytor

Wybraliśmy najświeższe oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi minimum pięć tysięcy złotych. Sprawdź w naszej galerii najciekawsze oferty i pomyśl - może przyda ci się zmiana pracy.

<p><a href="https://oferty.praca.gov.pl/portal/lista-ofert/szczegoly-oferty/dc01b1aeb80cb1d32ca251375678c4de">&gt;&gt; LINK DO OFERTY &lt;&lt;</a></p>
Oferty pracy w województwie lubelskim (zdjęcie 2) Oferty pracy w województwie lubelskim (zdjęcie 3) Oferty pracy w województwie lubelskim (zdjęcie 4) Oferty pracy w województwie lubelskim (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (15)
Autor galerii: CBOP/oferty.praca.gov.pl
Tegoroczne Chmielaki Krasnostawskie odbędą się w przedostatni weekend sierpnia

Jest praca na Chmielakach. Rekrutują wolontariuszy

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
praca urząd pracy Wojewódzki Urząd Pracy oferty pracy centralna baza ofert pracy

Pozostałe informacje

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

W środę na Best Auto Arenie rozegrano III rundę półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w grupie im. Andrzeja Pogorzelskiego  
Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
Góra Puławska
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Ulewne deszcze zdarzają się coraz częściej, a dla mieszkańców ulic Kozienickiej i Janowieckiej w Górze Puławskiej woda oznacza kłopoty. Brak odwodnienia i niekorzystne ukształtowanie terenu sprawiają, że podwórka toną w deszczówce. Petycja z tysiącami podpisów trafiła już do marszałka.
Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

23 i 36-latek wpadli w ręce lubelskich policjantów akurat wtedy, gdy nocą szlifierką wycinali katalizator spod zaparkowanego Mercedesa.

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Chcesz zmienić pracę, ale zastanawiasz się czy warto? Sprawdzamy jakie oferty i jakiej wysokości zarobki możesz liczyć w województwie lubelskim. Za was przejrzeliśmy Centralną Bazę Ofert Pracy.

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Lublin rośnie w oczach turystów – i to dosłownie. Od stycznia do czerwca miasto odwiedziło niemal 900 tysięcy osób. To tak, jakby w pół roku przyszło do nas całe województwo lubelskie i jeszcze trochę. Wynik jest o blisko 90 tys. lepszy niż rok temu.
Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

Nowy odcinek autostrady A2 umożliwi w przyszłości dojazd do terminala samochodowego Koroszczyn. Zainteresowanych jego budową jest dziewięciu wykonawców.
KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Katolicki Uniwersytet Lubelski poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek: studia II stopnia na położnictwie. Na chętnych czeka 30 miejsc, a na złożenie dokumentów zostało niewiele ponad miesiąc.
Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Podczas spaceru w lesie doszło do nagłego osunięcia się ściany ziemnej na dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat. Jedno z nich zostało całkowicie przysypane. Dzięki szybkiej reakcji dorosłych opiekunów, dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Zbliżający się początek roku szkolnego to tym razem także dyskusja o obowiązkowych pracach domowych. Ostateczna decyzja może zapaść w październiku lub listopadzie.

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie świętuje: wykonano tu już 1000 operacji z użyciem robota da Vinci. To efekt ponad dwóch i pół roku intensywnego rozwoju tej nowoczesnej metody leczenia.
Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych
galeria

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Miliony z Unii Europejskiej trafią do lubelskich gmin, szkół i instytucji na projekty dotyczące rewitalizacji, bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji oraz integracji społecznej.
Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie.

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

A do tego dwie ładowarki. 13 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 9 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in.

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

W środę odbył się drugi etap 3. Tour de Pologne Women. Start i meta tym razem wyznaczone zostały w Chełmie
Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Julia Hartwig była Polską poetką i eseistką. Nazywana "pierwszą damą polskiej poezji", urodziła się w Lublinie, gdzie spędziła pierwsze 20 lat swojego życia. I w dniu jej urodzin zaplanowano kolejny już Spacer śladami Julii Hartwig.
Kino w Zamościu po raz kolejny otrzymało wsparcie z PISF

Żeby się lepiej oglądało. Nowy projektor, ekran i fotele. W każdej sali kina coś nowego

Prawie 360 tys. zł od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dostało Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Dzięki temu wsparciu kino zrealizuje pięć projektów. Na wszystkich skorzystają widzowie.

Najnowsze
Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

21:11 Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

20:07

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

19:39

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

19:17

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

18:37

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

18:19

Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

18:11

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

Nocą wycinali katalizator i nie spodziewali się policjantów

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Ilu turystów przyjeżdża do Lublina? Rekordowe półrocze i setki tysięcy gości

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

We wtorek odbył się pierwszy etap Tour de Pologne Women ze startem i metą w Zamościu
galeria
film

Tour de Pologne Women. Chiara Consonni wygrała z Zamościu

Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin
film

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

film
Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

Foto
Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

galeria
Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”