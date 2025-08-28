Kto pokieruje parkiem? Ministerstwo ogłosiło konkurs na dyrektora PPN

Konkursy ogłoszono niedawno. Mają wyłonić dyrektorów parków gorczańskiego, wigierskiego, kampinoskiego i poleskiego, który znajduje się w województwie lubelskim, a swoją główną siedzibę ma w Urszulinie.

Przypomnijmy, że wiosną resort odwołał z tego stanowiska wieloletniego szefa PPN Jarosława Szymańskiego, który tę funkcję sprawował przez 15 lat. Dymisję tę łączono z wizytą w parku Marty Nawrockiej, żony wówczas kandydata, a obecnie prezydenta RP.

Pracownicy parku przyjęli tę decyzję z niezadowoleniem. Swój niepokój wyrazili w listach skierowanych m.in. do marszałka Sejmu, a także premiera. Pytali m.in. o powody tego nagłego odwołania dyrektora Szymańskiego. Sprawą interesowały się również media.

Po kilku tygodniach oczekiwań Ministerstwo Klimatu i Środowiska wysłało w końcu odpowiedzi. W piśmie przekazano, że „zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, decyzja o powołaniu i odwołaniu ze stanowiska dyrektora parku narodowego, która podejmowana jest przez Ministra Klimatu i Środowiska, nie wymaga uzasadnienia. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy dyrektor otrzymał propozycję, by w dalszym ciągu pracować w Poleskim Parku Narodowym”.

Od 15 maja pełniącym obowiązki dyrektora PPN jest Grzegorz Łukaszuk, wcześniej wicedyrektor.

Przypomnijmy, że jeszcze wcześniej zdymisjonowany został również dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Andrzej WOjtyło stracił to stanowisko pod koniec zeszłego roku. RPN kierował natomiast od roku 2021, a w parku pracował przez 30 lat.

Jego miejsce, jako p.o. zajął wówczas wicedyrektor Tadeusz Grabowski. Jak informowaliśmy niedawno to właśnie on ostatecznie wygrał ogłoszony przez resort konkurs. To pochodzący z Józefowa na Roztoczu geograf po lubelskim UMCS. Podyplomowo studiował turystykę transgraniczną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz ochronę przyrody na Uniwersytecie Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W tym roku uzyskał tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Poszukiwania dyrektora PPN jeszcze trwają. Czas na składanie dokumentów kandydaci mają do połowy września. Poza polskim obywatelstwem i wyższym wykształceniem magisterskim (lub równorzędnym), najlepiej z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych, wymagane są od nich m.in. posiadanie wiedzy z zakresu "spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ekonomii, prawa w obszarze ochrony środowiska, rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego".

Niezbędne jest również np. posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym. Jako pożadane w ogłoszeniu o naborze podano również "doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych".