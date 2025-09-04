Jeśli nie online, to papierowo. Tylko jeden termin głosowania w budżecie obywatelskim

O tym, jakie inwestycje na poszczególnych osiedlach samorząd zrealizuje w przyszłym roku oraz, na którą z propozycji projektów ogólnomiejskich wydany zostanie ponad milion złotych, zdecydują zamościanki i zamościanie.

Poparcie dla wybranych przez siebie inwestycji już od dwóch tygodni mogą wyrażać w głosowaniu internetowym. Ale głos oddać można również w formie tradycyjnej, na karcie papierowej.

I taka możliwość pojawi się wkrótce. Z tym, że rozwiązane zostanie to inaczej, niż w latach poprzednich, a więc nie podczas zebrań osiedlowych wyznaczanych na różne terminy, tylko jednego dnia.

Będzie to wtorek, 16 września. Ustalono też jedną dla całego miasta godzinę. Zamościanki zamościanie powinni do wskazanych punktów stawić się między 16 a 17.

Mieszkańcy osiedli Majdan, Rataja i Powiatowa głosować będą w Katolickiej Szkole Podstawowej na ul. SIkorskiego. Dla os. św. Piątka, Promyk i Partyzantów miejscem głosowania będzie SP nr 6 na ul. Orlej.

W SP nr 2 na ul. Lwowskiej głosy oddawać mogą mieszkańcy Słonecznego Stoku i Nowego Miasta. W SP nr 3 na ul. Orzeszkowej jest wyznaczony punkt dla os. Janowice i Orzeszkowej-Reymonta.

Mieszkańcy os. Kilińskiego mają głosować w siedzibie zarządu osiedla, a Karolówki w SP nr 8, dla Zamoyskiego wyznaczono zaś budynek ZSP nr 3.

Zamościanie ze Starego Miasta i Plant powinni 16 września wybrać się do Biura Obsługi Interesantów w ratuszu, natomiast co z Zamczyska do świetlicy osiedlowej na ul. Obronnej.

Przypomnijmy, że dla każdego z osiedli w mieście ma być zrealizowana jedna inwestycja wartości 130 tys. zł. Natomiast na projekt ogólnomiejski do wydania będzie 1,3 mln.

W czym będzie można wybierać? Dużych propozycji jest 9.

To stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO, stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego, modernizacja budynków dla psów w schronisku, przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego, modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR, budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8, uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR, stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6, a także ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.