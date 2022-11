Fundusze Europejskie, a praca zdalna

Na początek kilka liczb. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2021 do końca grudnia tego roku. Jego wartość to ponad 6,5 mln zł, przy czym wkład UE to ponad 5,5 mln zł.

Na co takie środki można przeznaczyć? Na wsparcie 1306 pracowników oświaty z terenu województwa lubelskiego z ponad 350 placówek edukacyjnych w tym m.in. do 4 bibliotek pedagogicznych. Ale zacznijmy od początku. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów zatrudnionych w LSCDN, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Było to niezwykle ważne, bo szkolenia miały usunąć bariery uniemożliwiające lub utrudniające skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania i doskonalenia nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli prowadząca zajęcia w sposób zdalny nie wykorzystywała wcześniej możliwości, jakie daje im przeznaczona do tego technologia. Wiedzę dotyczącą sposobu korzystania z narzędzi informatycznych do pracy z uczniami czerpali najczęściej z Internetu. Nie było jednego miejsca, w którym mieliby dostęp do dedykowanych dla nich materiałów szkoleniowych z dziedziny IT i metodyki, w którym mogliby dzielić się własnymi doświadczeniami.

– Na potrzeby realizacji projektu została utworzona platforma zdalnego nauczania, za pośrednictwem której nauczyciele otrzymali dostęp do multimedialnych szkoleń IT, materiałów metodycznych oraz indywidualnych konsultacji z trenerami IT – wyjaśniają pracownicy Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii. – Nauczyciele otrzymali możliwość zamieszczania na platformie własnych materiałów metodycznych oraz wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w codziennej pracy z uczniami.

To nie wszystko. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w ramach projektu prowadzi Ośrodek Wsparcia Technicznego, który daje możliwość kontaktu pedagogów z ekspertami. Pracownicy Ośrodka na bieżąco wspierają nauczycieli we wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w pracy z uczniami. Biblioteki pedagogiczne z terenu województwa lubelskiego otrzymały nowoczesny system biblioteczny pozwalający czytelnikom na korzystanie ze wspólnej bazy pozycji bibliotecznych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

– Biblioteki pedagogiczne z terenu naszego województwa przed realizacją projektu korzystały z systemu informatycznego MAK pracującego w środowisku DOS. Był to już system przestarzały, nieprzystosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami, jak również nie współpracował on z nowszymi wersjami systemu Windows. Z biegiem lat system przestał również spełniać krajowe i międzynarodowe standardy w zakresie obsługi procesów bibliotecznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Czytelnicy nie mieli dostępu do wspólnej bazy wszystkich bibliotek pedagogicznych z województwa, jak również możliwości korzystania z aplikacji mobilnej – słyszymy w Urzędzie Marszałkowskim. – Realizacja projektu pozwoliła nauczycielom zapoznać się z możliwościami, jakie dają im narzędzia informatyczne, wskazując jednocześnie sposoby korzystania z nich w codziennej pracy z uczniami, aby nauka z ich udziałem była jak najbardziej efektywna. Nauczyciele otrzymali również możliwość czerpania z nowoczesnego systemu bibliotecznego pozwalającego na cyfrowe korzystanie ze zbiorów bibliotek pedagogicznych województwa lubelskiego.

Realizacja projektu kończy się 31 grudnia 2022 r., jednak już dzisiaj widać, że udało się zrealizować zdecydowaną większość z założonych celów. Zaoferowana forma zdalnych szkoleń w formie e-learningu oraz spotkań z trenerami w sposób zdalny spotkała się z bardzo dużym entuzjazmem wśród nauczycieli. Uczestnicy projektu chwalą jakość materiałów szkoleniowych, sposób ich opracowania oraz możliwość nauki w dowolnym momencie. System biblioteczny wdrożony w bibliotekach pedagogicznych usprawnia proces wypożyczania i zapewnia większy komfort użytkowania zarówno przez czytelników, jak i bibliotekarzy. Ponadto gwarantuje spełnienie wymagań dzisiejszego czytelnika przyzwyczajonego do pracy z aplikacjami i dostępem online do bazy wiedzy. A co mówią sami nauczyciele? Dzielą się opiniami w ankiecie badającej satysfakcję z oferowanego wsparcia. Można przeczytać tam m.in.: „Mocne – bardzo dobrze opracowany materiał szkoleniowy!”, „Mocną stroną są profesjonalni konsultanci. Odpowiadają na pytania i tłumaczą zagadnienia w prosty i rzeczowy sposób.”, „Wspaniała prezentacja materiału. Możliwość wspólnego wykonywania ćwiczeń. Prezentacje filmowe.”

– Dlatego bierzemy pod uwagę kontynuację działań szkoleniowych dla sektora oświaty z wykorzystaniem wdrożonej platformy zdalnego nauczania. W trakcie realizacji projektu spotkaliśmy się z kolejnymi potrzebami szkoleniowymi ze strony nauczycieli, na które chcielibyśmy odpowiedzieć w przyszłości – podkreślają beneficjenci.