Wyzwanie Tatuowanie – nowa droga do zawodu marzeń

Dlaczego powstało „Wyzwanie Tatuowanie”?

– Przez 13 lat w tej branży widziałam jedno – wszyscy marzą o tatuowaniu, ale gdy przychodzi co do czego, kursy są albo za krótkie, albo za płytkie. Weekend i… "radź sobie sama". A potem zostajesz z maszynką, drżącą ręką i poczuciem, że nie jesteś gotowa – tłumaczy Marta, pomysłodawczyni programu.

To właśnie to doświadczenie i obserwacje sprawiły, że postanowiła stworzyć coś zupełnie innego – kompleksowego, wspierającego i praktycznego. Tak narodziło się Wyzwanie Tatuowanie – miesięczny program przygotowujący kobiety nie tylko do wykonania pierwszego tatuażu, ale przede wszystkim do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej.

Czym różni się ten kurs od innych?

„Wyzwanie” nie jest typowym kursem weekendowym. Trwa cały miesiąc i obejmuje:

Zajęcia na żywo , podczas których uczestniczki uczą się technik, pracy z maszynką i budują pewność ręki.

Zadania online , które można realizować w swoim tempie, bez presji, we własnym rytmie.

Praktykę na modelu, czyli wykonanie pierwszego tatuażu w realnych warunkach – ale już z opanowaną techniką i spokojną głową.

Zawód, który daje wolność

Jak podkreśla Marta, jej program nie kończy się na nauce techniki. To pełne przygotowanie do wejścia na rynek:

– Uczymy, jak zdobywać klientów, jak budować portfolio, jak być atrakcyjnym dla studia, jak znaleźć pracę za granicą, a jeśli chcesz, jak działać samodzielnie. Dzielę się wszystkim, czego nauczyłam się na Ibizie, w Londynie, Düsseldorfie, Dublinie czy Los Angeles – mówi.

To nie jest teoria. To praktyczna wiedza oparta na doświadczeniu.

Co uczestniczki wynoszą z wyzwania?

Najważniejsze? Poczucie sprawczości i gotowości.

– Widzę to w ich oczach, kiedy mówią: ‘Tak, ja też mogę’. I właśnie dla tego momentu powstało Wyzwanie – podsumowuje Marta.

To droga do niezależności, podróży, życia według własnych zasad. Tatuaż staje się nie tylko formą wyrazu, ale realnym planem na zawodową przyszłość.

Jak dołączyć?

Nowa edycja „Wyzwania Tatuowanie” rusza już wkrótce. Informacje i zapisy dostępne są na stronie: www.wyzwanietatuowanie.pl oraz na Instagramie Marty: @mimimoon.tattoo, gdzie regularnie organizowane są spotkania live i sesje Q&A.

Na koniec – kilka słów od Marty

Przyszła tatuatorko, jeśli się wahasz – to znaczy, że Ci zależy. Gdyby to nie było Twoje, nie czułabyś nic. Dlatego zamiast myśleć, czy jesteś gotowa – zacznij działać tak, jakbyś już była, bo to działanie tworzy gotowość, nie odwrotnie. Jestem pewna, że dasz radę.