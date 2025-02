Muzyczne zakończenie ferii z funk-rockowym Whisky

Whisky, to sprawdzona lubelska ekipa, która w przeróżnych konfiguracjach gra nieprzerwanie od końca lat 90. Podstawą są autorskie utwory osadzone na mocno funkowej sekcji. Funk-rock stał się kierunkiem, którym podążają od lat. – Kontakt z ludźmi i wymiana energii daje nam niesamowitego kopa na koncertach. To nas napędza – objaśnia Piotr Kostrzewski „Sierżant”, lider i gitarzysta Whisky. Jak dotąd zespół nagrał jeden album pt. "Pytają ludzie", który ukazał się w 2010 roku.



Obecnie w Whisky grają doświadczeni muzycy: Kimmi - vocal, Sierżant - gitara, Chris-bas, Mati- bębny. Koncert Whisky, to spotkanie z funk-rockiem, a przy tym gwarancja dobrej zabawy.



Wydarzenie odbędzie się w Pubie Sfera (ul. Jana Sawy 3 w Lublinie). Początek koncertu o godzinie 20:30. Wstęp wolny!