Ferie zimowe 2019 w Lublinie i woj. lubelskim. Informator

BIAŁA PODLASKA

Wspólne granie w gry planszowe, zajęcia plastyczne, układanie klocków magnetycznych, puzzle 3D, gry i zabawy animacyjne, wspólne lepienie bałwana, bajkoterapia – to tylko cześć atrakcji, na które zaprasza Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej. Wszystkie atrakcje będą dostępne od 11 do 15 lutego. Bezpłatne zajęcia są adresowane do dzieci w wieku 6-10 lat. Odbywać się one będą w budynku przy ul. Warszawskiej 15 w godz. 12-15. Na uczestników czeka ciepła herbata i ciastko. Zabawy poprowadzą wolontariusze Caritas. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, tel. 512 936 068.

• BCK, ul. Warszawska 11. Od 11 do 21 lutego będą zajęcia dla uczniów. 11 lutego o godz. 12 „Biała Podlaska zimą” - zajęcia fotograficzne otwarte dla młodzieży (wyjścia w plener uzależnione od pogody), godz. 16.30– hip hop dla dzieci do 11 lat – zajęcia otwarte. Później placówka zaprasza zwykle od godz. 10 na zajęcia otwarte (plastyczne, fotograficzne, taneczne).

• Klub Kultury SCENA, ul. Zygmunta Augusta 6. Ferie zaczynają się tu 11 lutego o godz. 9 otwartymi zajęciami plastycznymi Akademii Sztuk Plastycznych. 12 lutego otwarte zajęcia plastyczne od godz. 12. 13 lutego oferta na ferie od godz. 11, 14 luty od godz. 12. 15 lutego od godz. 9 otwarte zajęcia plastyczne. Podobnie będzie 18 lutego. 19 lutego otwarte zajęcia plastyczne od godz. 12. 20 lutego od godz. 11 zajęcia otwarte z rękodzieła i recytatorskie. 21 i 22 lutego otwarte zajęcia plastyczne będą od godz. 12

• Klub Kultury Eureka, ul. Orzechowa 34. Tu oferta jest raczej popołudniowa. 11 lutego od 16.30 otwarte zajęcia plastyczne; 12 lutego od godz. 15 konkurs plastyczny; 13 lutego od godz. 16.30 otwarte zajęcia plastyczne. 14 lutego o godz. 14 Turniej Rummy Club, Otello; 15 lutego o godz. 14 zacznie się pokaz baniek mydlanych; 18 lutego od godz. 10 otwarte zajęcia z gier pamięciowych „Dubble, Memory”; 19 lutego o godz.10 otwarte zajęcia z zabaw konstrukcyjnych „Bamp”; 20 lutego od godz. 10 otwarte zajęcia z gier planszowych „Groteka”; 21 lutego od godz. 10 otwarte zajęcia plastyczne a 22 lutego o tej samej porze zaczynają się zabawy literackie dla dzieci.

JANÓW LUBELSKI

Na zajęcia w Janowskim Ośrodku Kultury nie trzeba się wcześniej zapisywać. • 11 lutego (godz. 9 – Turniej tenisa stołowego da dzieci i młodzieży (zapisy w dniu zawodów) – sala gimnastyczna przy gimnazjum; godz. 10 – Film „Miśków dwóch w Nowym Jorku” (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino; godz.12 – Akademia plastyczna (w zależności od pogody – rzeźba w glinie lub w śniegu) – pracownia plastyczna; godz. 14 – Otwarta scena (zajęcia wokalne dla dzieci od lat 6) – sala widowiskowa. • 12 lutego (godz. 10 – Film „Książe Czaruś” (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino; godz. 11 – Warsztaty rękodzieła artystycznego (projektowanie i wykonywanie walentynkowych serduszek) – sala kameralna • 13 lutego (godz. 10 – Film „Auta 3” – (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino, Akademia plastyczna „Stempelkowa zabawa” (uczestniczy będą wykonywać obrazki przy użyciu stempelków, należy zabrać 3 podłużne ziemniaki) – pracownia plastyczna • 14 lutego (godz. 10 – Zajęcia instrumentalne dla dzieci z orkiestry dętej – scena Domu Nauczyciela, godz. 11 – Warsztaty rękodzieła artystycznego (uczestnicy będą wykonywać stroiki wielkanocne) – sala kameralna • 15 lutego (godz. 15 – Film „Mia i biały lew” – (2D, dubbing), cena biletu 14 zł – kino, godz. 15 – Zajęcia orkiestrowe dla młodzieży „Oleg Orkiestry” – scena Domu Nauczyciela) •16 lutego (godz. 15 – Film „Mia i biały lew” – (2D, dubbing), cena biletu 14 zł – kino) • 17 lutego (Koncert walentynowy – „d:Amore” (muzyczna podróż śladami Dalidy), ceny biletów: ulgowy – 30 zł, normalny – 35 zł) •18 lutego (godz. 10 – Film „Iniemamocni 2” – (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino, godz. 12 – akademia plastyczna (wspólne budowanie karmników dla ptaków) – pracownia plastyczna, godz. 14 – Scena dla małej gwiazdy (praca nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki…) – sala widowiskowa • 19 lutego (godz. 9 – Zajęcia instrumentalne dla dzieci z orkiestry dętej – scena Domu Nauczyciela,godz. 10 – Film „Biały kieł” – (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino, godz. 11 – Warsztaty rękodzieła artystycznego (wykonywanie stroika wielkanocnego, budka z ptaszkiem) – sala kameralna) • 20 lutego (godz. 10 – Film „Mała stopa” – (2D, dubbing), cena biletu 10 zł – kino, godz. 12 – Akademia plastyczna - „Mój pierwszy eklibris” (wykonywanie małych gipsorytów. Trzeba przynieść ze sobą: małą łyżeczkę do herbaty, która posłuży do wykonywania odbitek) – pracownia plastyczna • 21 lutego (godz. 10 – Konkurs muzyczny „Ferie z piosenką” (regulamin konkursu na www.jokjanow.pl) – sala widowiskowa, godz. 11 – Warsztaty rękodzieła artystycznego (wykonywanie i ozdabianie jajek wielkanocnych) – sala kameralna • 22 lutego (•godz. 11 – Wycieczka edukacyjna (spotkanie z leśnikiem, dokarmianie zwierząt), godz. 15 – Film „Ralf Demolka w Internecie” (3D, dubbing, cena biletu 14 zł) • 23 lutego (godz.15 – Film „Ralf Demolka w Internecie” (3D, dubbing, cena biletu 14 zł) • 24 lutego (godz. 15 – Film „Ralf Demolka w Internecie” (3D, dubbing, cena biletu 14 zł).

KOŃSKOWOLA

Trwają zapisy na 4-godzinne, codzienne zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. Te potrwają od 11 do 22 lutego i będą je prowadzić zaproszeni animatorzy oraz instruktorzy ośrodka.

KRAŚNIK

Na zajęcia dla dzieci i młodzieży, poza nauką pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nie trzeba się wcześniej zapisywać.

• Bezpłatna nauka pływania: W okresie ferii od poniedziałku do piątku MOSiR organizuje bezpłatną naukę pływania dla uczniów klas I-IV. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 11. Zapisy – nr tel. 81 825 15 78 • Nauka jazdy na łyżwach – 18 lutego, godz. 16.30, 20 lutego, godz. 11, 22 lutego, godz. 16. 30 i 23 lutego), godz. 11. Są również bezpłatne wejścia na pływalnię, gry i zabawy na lodowisku. Będą rozgrywane też turnieje piłki nożnej.

• „Ferie na stoku”: Obok zajęć dla najmłodszych przygotowanych przez miejskie instytucje, władze miasta organizują w tym roku „Ferie na stoku”. 300 dzieci, uczniów szkół miejskich, weźmie udział w zajęciach na Stoku Narciarskim w Batorzu.

• 11 i 18 lutego: Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44 (godz. 10 – Bajka w kinie - „Dudi. Cała naprzód” /„Zakwakani”– cena biletu – 5 zł; godz. 12 – warsztaty taneczne); Osiedlowy Dom Kultury SM „Pomoc”, ul. Kochanowskiego 1A (godz. 10 – Warsztaty kulinarne dla dzieci); Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Zielińskiego 3 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia plastyczne, godz. 12.15 – zajęcia ruchowe); Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Piaskowa 20 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.30 – gra dla każdego, godz. 12.30 – zajęcia ruchowe); Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, ul. Koszarowa 10A (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia ruchowe, godz. 11.30 – zajęcia relaksacyjne, godz. 12.30 – bajka).

• 12 i 19 lutego: CKiP (godz. 10 – Warsztaty plastyczne, godz. 12 – Warsztaty muzyczne, godz. 16 – Warsztaty fotograficzne dla młodzieży); ODK SM „Pomoc” (godz. 10 – Zacznij przygodę z boksem; MBP, Filia nr 1 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia edukacyjne, godz. 12.15 – zajęcia ruchowe); MBP, Filia nr 2 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.30 – zajęcia relaksacyjne, godz. 12.30 – zajęcia ruchowe); MBP, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia ruchowe, godz. 11.30 – zajęcia teatralne, godz. 12.30 – bajka).

• 13 i 20 lutego: CKiP (godz. 10 – Bajka w kinie – „Paddington 2” /„Bella i Sebastian 3” (20.02) - cena biletu – 5 zł, godz. 12 – Warsztaty taneczne). ODK SM „Pomoc” (godz. 10 – tenis stołowy i zajęcia plastyczne); MBP, Filia nr 1 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia relaksacyjne, godz. 12.15 – zajęcia ruchowe); MBP, Filia nr 2 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.30 – zajęcia edukacyjne, godz. 12.30 – zajęcia ruchowe); MBP, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia ruchowe, godz. 11.30 – zajęcia plastyczne, godz. 12.30 – bajka).

• 14 i 21 lutego: CKiP (godz. 10 – Warsztaty plastyczne, godz. 12 – Warsztaty muzyczne, godz. 16 – Warsztaty dziennikarskie TV dla młodzieży (21.02);ODK SM „Pomoc” (godz. 10 – gry i zabawy na śniegu/górka przy Przedszkolu nr 5); MBP, Filia nr 1 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – gra dla każdego, godz. 12.15 – zajęcia ruchowe); MBP, Filia nr 2 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.30 – zajęcia plastyczne, godz. 12.30 – zajęcia ruchowe); MBP, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia ruchowe, godz. 11.30 – zajęcia edukacyjne, godz. 12.30 – bajka).

• 15 i 22 lutego: CKiP (godz. 10 – Bajka w kinie, godz. 12 warsztaty taneczne (15.02), zakończenie ferii – Bal maskowy (22.02); ODK SM „Pomoc” (godz. 10 – warsztaty taneczne); MBP, Filia nr 1 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia teatralne, godz. 12.15 – zajęcia ruchowe); MBP, Filia nr 2 (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.30 – zajęcia teatralne, godz. 12.30 – zajęcia ruchowe); MBP, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy (godz. 10 – zajęcia z obsługi Internetu, godz. 11 – głośne czytanie, godz. 11.15 – zajęcia ruchowe, godz. 11.30 – Gra dla każdego, godz. 12.30 – bajka).

LUBLIN

• W świecie fantastyki Rozmaite gry planszowe i karciane oraz wiele literatury czeka przy Lwowskiej 12. W rozgryzieniu każdej z gier będzie pomagać wykwalifikowana obsługa. Bez wcześniejszych zapisów, przez całe ferie można tu odwiedzać popołudniami (od 16.30 do 20.30) Niepubliczną Bibliotekę Fantastyczną im. Stanisława Lema. Podczas Fantastycznych Ferii będą tu organizowane także warsztaty gier, pokazy systemów bitewnych i nauka malowania figurek.

• Filmowe poranki w CK. Na poranne seanse filmowe zaprasza Centrum Kultury przy Peowiaków 12. Bilet kosztuje 10 zł. O ile nie zaznaczamy, że jest inaczej, seans zaczyna się o godz. 10 : 11 lutego: Felix (97 minut, od lat 9) 12 lutego: zestaw krótkich filmów (od lat 4, łącznie 43 minuty) To coś; Moje, moje; Zupa z kamieni; Nowy Gatunek. 13 lutego: Sonia (79 minut, od 6 lat) 14 lutego: Wielka wyprawa Molly (70 minut, od lat 4) 15 lutego: Kłopoty Pana Patyka (72 minuty, od lat 7) 17 lutego: Hokus-pokus Albercie Albertsonie (72 minuty, od lat 4) 17 lutego, godz. 12: Felix (97 minut, od lat 9) 18 lutego: Sonia (79 minut, od 6 lat) 19 lutego: Hokus-pokus Albercie Albertsonie (72 minuty, od lat 4) 20 lutego: Villads (76 minut, od lat 6) 21 lutego: zestaw krótkich filmów (od lat 5, łącznie 44 minuty): Mały Grufallo, Sandra, Supertata i Pele 22 lutego: Solan i Ludwik – wielki wyścig z serem (78 minut, od lat 7).

• Szkolne baseny: W trakcie ferii czynnych będzie siedem pływalni w miejskich szkołach, przy czym w najdogodniejszych godzinach dostępna będzie ta przy Bursztynowej (na Czubach). Uczniowie lubelskich szkół mogą korzystać z tych pływalni bezpłatnie za okazaniem legitymacji. Na takich zasadach dostępne będą następujące baseny:

• przy ul. Bursztynowej 22: przez całe ferie od poniedziałku do piątku między godz. 8 a 16.45. • przy Rzeckiego 10: przez całe ferie od poniedziałku do piątku między godz. 9 a 14, przy czym wejście możliwe jest wyłącznie o pełnej godzinie zegarowej, a ostatnie wejście jest o godz. 13.• przy Smyczkowej 3: tylko w pierwszym tygodniu ferii, wyłącznie od poniedziałku do piątku, od godz. 10 do 13.45. Dzieci do lat 10 pod opieką dorosłych. • przy Podzamczu 9: przez całe ferie od poniedziałku do piątku między godz. 9.00 a 10.30 oraz między 13.00 a 14.30.• przy Radości 13: przez całe ferie od poniedziałku do piątku między godz. 10.30 a 11.15 oraz między 11.30 a 12.15.• przy Nałkowskich 110: przez całe ferie od poniedziałku do piątku między godz. 11.30 a 13.00.• przy Poturzyńskiej 2: przez całe ferie od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki od 12.30 do 13.10 i od 17.15 do 18.00 (zaś od 13.30 do 16.55 wyłącznie dla uczniów tej szkoły), we wtorki od 12.30 do 13.10 oraz od 16.15 do 16.55 (między 13.30 a 16.00 wyłącznie dla uczniów tej szkoły), w środy i czwartki od godz. 17.10 do 18.45 (od 13.30 do 16.55 tylko dla uczniów tej szkoły), piątek 15 lutego od godz. 17.10 do 18.45 (między godz. 13.30 a 16.55 wyłącznie uczniowie tej szkoły), piątek 22 lutego wyłącznie dla uczniów tej szkoły od godz. 13.30 do 18.45.

• Na lodowisko: Na okres ferii, jak co rok, zdrożeją bilety wstępu na miejskie lodowisko Icemania przy Al. Zygmuntowskich. Nie można będzie wtedy korzystać z oferty „no limit”, dostępne będą tylko bilety czasowe.

Za 60-minutowy normalny trzeba będzie zapłacić 15 zł, natomiast na 60-minutowy rodzinny (dla jednego rodzica i jednego dziecka do lat 18) wydamy 21 zł. Wypożyczenie łyżew to koszt 9 zł, wypożyczenie kasku kosztuje 3 zł, a za pingwina plus kask płaci się 5 zł. Ostrzenie łyżew kosztuje 14 zł.

• Do Aqua Lublin: W prowadzonym przez miasto kompleksie Aqua Lublin mieszczącym się przy Al. Zygmuntowskich można wybierać pomiędzy tańszymi biletami pozwalającymi wejść do aquaparku oraz droższymi, z którymi można dodatkowo korzystać z saunarium. Jak zwykle za wstęp mniej trzeba zapłacić w dni powszednie, drożej jest w weekendy. W aquaparku najtaniej jest w dni powszednie przed godz. 16. • Sam aquapark, od poniedziałku do piątku, przed godz. 16: Za 75-minutowy bilet normalny trzeba zapłacić 11,50 zł, za ulgowy 8 zł, za rodzinny dla osoby dorosłej 10 zł plus 6,50 za dziecko. W przypadku biletów 180-minutowych cent wynoszą: 23 zł za normalny, 18 zł za ulgowy, 19 zł za rodzinny dla dorosłego plus 13 zł za dziecko. W ofercie są też bilety „no limit”, czyli bez ograniczeń czasowych: 59 zł kosztuje normalny, 40 zł ulgowy, 50 zł rodzinny dla dorosłego plus 35 zł za dziecko. • Sam aquapark, od poniedziałku do piątku, po godz. 16: Za bilet 75-minutowy normalny trzeba zapłacić 23 zł, za ulgowy 16 zł, natomiast w przypadku biletów rodzinnych płaci się 20 zł za dorosłego i 13 za dziecko. Ceny biletów 180-minutowych ceny wynoszą odpowiednio: 46 zł za normalny, 36 zł za ulgowy, 38 zł za rodzinny dla dorosłego plus 26 zł za dziecko. Za bilet „no limit”, czyli bez ograniczeń czasowych zapłacimy 59 zł w przypadku biletu normalnego, 40 zł za ulgowy, 50 zł rodzinny dla dorosłego plus 35 zł za dziecko. • Sam aquapark, w soboty i niedziele: Za 75-minutowy bilet normalny płaci się 25 zł, za ulgowy 20 zł, natomiast za rodzinny 22 zł dla dorosłego plus 14 zł dla dziecka. Bilety 180-minutowe normalne są w cenie 51 zł, a ulgowe po 39 zł, natomiast rodzinne 40 zł dla dorosłego plus 27 zł dla dziecka. Bilet „no limit” normalny jest w cenie 65 zł, ulgowy za 45 zł, rodzinny dla dorosłego 55 zł, a rodzinny dla dziecka 39 zł. • Aquapark plus saunarium, w dni powszednie: Za 75-minutowy bilet normalny płaci się 27 zł, a za ulgowy 22 zł. Na bilet 180-minutowy normalny trzeba wydać 55 zł, a na ulgowy 45 zł. Bilety „no limit” są w cenie 80 zł za normalny i 70 zł za ulgowy.• Aquapark plus saunarium, w soboty i niedziele: Za 75-minutowy bilet normalny płacimy 35 zł, a za ulgowy 30 zł. Natomiast na bilet 180-minutowy normalny trzeba wydać 59 zł, a na ulgowy 49 zł. Bilety „no limit” są w cenie 85 zł za normalny i 75 zł za ulgowy.

• Przy Łabędziej: Z kompleksu basenów oraz saun można korzystać także w prowadzonym przez miasto Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy Łabędziej. Od poniedziałku do piątku obowiązuje promocja „tanie pływanie”, która jest ważna do godz. 15 i obejmuje tylko część basenową. Za bilet 60-minutowy normalny płaci się wtedy 11 zł, za ulgowy 9 zł, a seniorzy powyżej 60. roku życia płacą jedynie 8 zł. W tej samej ofercie bilet 120-minutowy kosztuje 19 zł, a ulgowy 14 zł. We wszystkie dni tygodnia wstęp do części basenowej: za bilet 60-minutowy normalny zapłacimy 15 zł, za ulgowy 11 zł, natomiast za rodzinny 14 zł dla dorosłego plus 9 zł dla dziecka. W cenniku są także bilety 120-minutowe. Normalny kosztuje 28 zł, ulgowy 20 zł, natomiast rodzinny 26 zł dla dorosłego plus 15 dla dziecka. Aby skorzystać nie tylko z basenów, ale także saun: na bilet 60 minutowy normalny trzeba wydać 20 zł, a na ulgowy 15 zł. Za 120-minutowy bilet normalny trzeba zapłacić 37 zł, a za ulgowy 28 zł.

• Konieczne zapisy: Na inne zajęcia opłacane (w całości lub części) przez miasto obowiązują zapisy, ale miejsc już praktycznie nie ma. Wykaz zajęć jest dostępny na stronie internetowej zima.lublin.eu, tam też są namiary na organizatorów i to z nimi należy się kontaktować w sprawie zapisów.

ŁĘCZNA

W Centrum Kultury 11 lutego: godz. 10-10.30 zajęcia integracyjne, godz. 10.30-11.30 warsztaty teatralne, godz. 11.45-12.30 fotobudka, godz. 12.30-13.00 kalambury; 12 lutego: godz. 10 – 12 spacer i spotkanie z łęczyńską Policją, godz. 12.15-13 karaoke; 13 lutego: godz. 8 wyjazd do Lublina (Teatr Muzyczny i CSK); 14 lutego: godz. 10.00-11.00 taniec nowoczesny i zumba, godz. 11.15-12.15 zajęcia plastyczne- lampiony cz.1, godz. 12.15-13.00 zabawy motoryczne, przygotowania do „talent show”; 15 lutego: godz. 10-11.30 warsztaty fizyczne „Ogień i lód w 3 aktach”, godz. 11.30-12.15 tajniki taekwondo, godz. 12.15-13.00 warsztaty plastyczne- lampiony cz. 2.

18 lutego: godz.10-10.30 zimowy, taneczny rozruch na powietrzu, godz. 10.45-11.45 „Filcowe breloczki”, godz. 12-12.20 profesjonalne studio nagrań, nauka tworzenia muzyki, godz. 12.20-12.40 warsztaty wokalne, godz.12.40-13 warsztaty teatralne; 19 lutego: godz. 10.00-11.15 wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej, godz. 11.30-12.15 rysunek węglem, godz. 12.15-13.00 gra w zbijaka; 20 lutego: godz. 8.45 wyjazd do kina w Lublinie i zwiedzanie Telewizji Lublin; 21 lutego: godz. 10-11 taniec nowoczesny i zumba, godz. 11.15-12.15 płaska technika rzeźbiarska – relief, godz. 12.15-13.00 „ slime” – kreatywna zabawka; 22 lutego: godz. 10-12 warsztaty robienia pizzy, godz. 12-12.30 „talent show”, godz. 12.30-13 pokaz slajdów, zakończenie ferii.(p.p.)

OPOLE LUBELSKIE

• Opolskie Centrum Kultury organizuje odpłatną „Zimową Akademię Kultury”, która potrwa od 11 do 15 lutego. Zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat zaplanowano w godz. od 8 do 15. Koszt to 170 złotych za osobę.

• W ramach oferty bezpłatnej OCK proponuje 11 lutego, w godz. 12-14 zajęcia muzyczne „Piraci na pokład”, 12 lutego, godz. 12- 14 gry planszowe „Luźne Granie”, 13 lutego, godz. 11-13 zajęcia ceramiczne „Świat czterech żywiołów”, 15 lutego, w godz. 11- 13zajęcia plastyczne „Fabryka kreatywności”, 18 lutego, w godz. 12-14 zajęcia muzyczne „Piraci na pokład”, 19 lutego, w godz. 12-14 gry planszowe „Luźne Granie”, 20 lutego, w godz. 11-13 zajęcia ceramiczne „Świat czterech żywiołów”, 22 lutego, w godz. 11-13 zajęcia plastyczne „Fabryka kreatywności” i 12 i 16 lutego od godz. 13 w warsztaty muzyczne instrumenty dęte w Muzeum Multimedialnym.

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na „Zimową Fabrykę Fajnych Pomysłów”. Zajęcia będą od 18 do 22 lutego, w godz. 10.30-12:30, dla dzieci w wieku 8-12 lat. Przewidziano atrakcje panele z tabletami, zajęcia plastyczne i teatralne, gry, zabawy, quizy, warsztaty kulinarne, programowanie robotów Proton.

• Opolskie Centrum Kultury zaprasza także na konsolowy Turniej FIFA 19, który będzie 13 lutego w sali widowiskowo-kinowej OCK. W zależności od liczby zgłoszeń turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: I - szkoły podstawowe (wiek od 10 lat), II - szkoły średnie (wiek do 18 lat), III – open 18+. Harmonogram rozgrywek: godz. 10 - kat I, godz. 15 – kat II, godz. 18 – kat III.

PUŁAWY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej, w godzinach południowych, na pływalnię przy al. Partyzantów wejdą za symboliczną złotówkę. • Tyle samo uczniowie zapłacą za wstęp na miejskie lodowisko przy ul. Hauke (w godz. 10:00-14:00). • Od 11 do 15 lutego na młodych miłośników aktywności sportowej czekać będzie również sala gier (w godz. 11:30-13:00) w hali. Z kolei 19 i 21 lutego uczniowie puławskich szkół na krytych kortach będą mogły poćwiczyć tenis ziemny (za darmo).

POK „Dom Chemika”. W cenie 330 zł od osoby, ośrodek zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 do udziału w kilkudniowym zimowisku (18-22 lutego). W jego programie znalazły się zabawy na lodowisku, zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim, kino, kulig z ogniskiem, a także zabawy z animatorami. Na dzieciaki codziennie będzie czekał również ciepły posiłek. Zapisy pod numerem 81 887 96 01.

Turnusy zimowe (11-15 lutego oraz 18-22 lutego) dla dzieci z Puław przygotowuje również Osiedlowy Dom Kultury „Amik”. W cenie 200 lub 250 zł od osoby (taniej dla członków PSM), ODK oferuje m.in. kulig, warsztaty z bębnami, teatr muzyczny, trampoliny, kino i wizytę na basenie. Zapisy kończą się 30 stycznia. O tym, czy są wolne miejsca można pytać pod nr 81 886 37 55.

• Na dzieci przez całe ferie czekają również pozostałe osiedlowe domy kultury. Dla przykładu M-PiK przy Lubelskiej zaprasza codziennie (w godz. 10-18). Podczas ferii zaplanowano zajęcia szachowe i plastyczne. Na miejscu na dzieci i młodzież mogą korzystać również z warcabów, puzzli, stołu ping-ponga, piłkarzyków i cymbergaja. Pograć można również w bilard. Więcej informacji można uzyskać pod nr 81 886 21 82.

ŚWIDNIK

Na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury wszystkie miejsca są już zajęte. • Można wybrać się jednak do kina na przykład na film „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”. Bilet ulgowy kosztuje 2D – 17 (2D) lub 18 zł (3D).

ZAMOŚĆ

• Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” zaprasza najmłodszych widzów na ferie w kinie. W czasie zimowego wypoczynku od 12 do 15 lutego oraz od 19 do 22 lutego o godz. 10.30 będą projekcje bajek i filmów familijnych poprzedzone ciekawymi spotkaniami lub konkursami. W programie m.in. „Asterix i Obeliks. Tajemnicza magicznego wywaru”, „Mia i biały lew”, „Jak wytresować smoka 3”, „Lego. Przygoda 2”. Bilety: 14 zł. Pełny program ferii na stronie CKF „Stylowy”

• W Muzeum Zamojskiego od 12 do 24 lutego (oprócz poniedziałku i niedzieli) o godz. 10.00 rozpoczynać będą się warsztaty dla najmłodszych m.in. zajęcia plastyczne „Z wizytą u Jana – projekt miasta idealnego”, „Z miłości do… kartka walentynkowa”, „Etno- warsztaty. Lalka szmacianka”, „Nie tylko aniołki – czyli fantazje z masy solnej”.

Uczestnicy będą mogli zabrać do domów prace wykonane podczas zajęć. Koszt jednego spotkania 6 zł od osoby.

• W Zamojskim Domu Kultury ferie będą trwały od 9 do 24 lutego. Spotkania zaczną się koncertem walentynkowym „Miłość w Paryżu” Doroty Lanton z zespołem 9 lutego o godz. 18.00 (bilet:40 zł do nabycia w sekretariacie ZDK). Dzień później w godz. 16-18 Karnawałowy Bal Przebierańców (bilet: 7 zł do nabycia w sekretariacie ZDK). W programie zabawy m.in. konkurs na najlepiej przebraną rodzinę. 15 lutego w godz.18-22 – Roztańczone Walentynki dla par i singli (bilet: 10 zł od osoby, do nabycia w sekretariacie ZDK). W programie: wyjątkowe gry i zabawy, smaczny konkurs „Skuś mnie tym co przyniosłeś” oraz nauka salsy.

Przez całe ferie organizowane będą też zajęcia dla najmłodszych. 18 lutego „Muzyka dla smyka”. W kolejne dni: Czucioteka - zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku 1-4 lata, joga dla rodzica z dzieckiem do roku, filcowe robótki. Program znajdziemy na stronie organizatora.

• W ramach „Ferii z Muzeum” organizowane będą warsztaty przygotowane w oparciu o stałe i czasowe wystawy dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 12 lutego w Arsenale „Tarcze wojowników - tworzymy i zdobimy tarcze starożytnych wojowników”. 14 lutego w Pawilonie pod Kurtyną - „Od grodów po bunkry”. 19 lutego – w Arsenale „Starożytna biżuteria - odtwarzanie w modelinie starożytnych paciorków szklanych”, a 21 lutego - „Słonie, konie i niedźwiedzie - zwierzęta w wojsku”. Godzinne zajęcia rozpoczynać będą się o godz. 11.00. Wstęp - 6zł. Obowiązują zapisy: tel. 606 845 759.

• Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego organizuje od poniedziałku do piątku, od 11.30 do 14.00 w siedzibie przy ulicy Kamiennej 20 konkursy, warsztaty, imprezy oraz plenery. W tych wydarzeniach mogą brać udział chętni po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie MDK, przynajmniej 3 dni wcześniej. Zorganizowany zostanie m.in: Feryjny Konkurs Piosenki, warsztaty plastyczne „Miejsca na liście światowego dziedzictwa”, spotkanie z Głównym Łowczym, feryjny turniej e-sportowy połączony ze spotkaniem z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej 2022, warsztaty tańca klasycznego dla klas I-III. W programie także kulig, ferie w teatrze „Lalka” w Warszawie i wyjazd do kina 4DX do Lublina. Imprezy wyjazdowe będą dodatkowo płatne. Szczegóły w sekretariacie MDK

• Książnica Zamojska od 11 do 24 lutego zaprasza dzieci i młodzież szkolną na bezpłatne zajęcia biblioteczne. W programie znajdą się m.in.: zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, quizy i konkursy literackie i czytelnicze, inscenizacje, gry planszowe, projekcje filmowe i wiele innych atrakcyjnych zajęć prowadzonych na bazie książki i literatury. Zajęcia prowadzone będą w Książnicy Zamojskiej (w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży) oraz w 5. filiach bibliotecznych.