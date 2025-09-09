Grzegorz Braun z aktem oskarżenia i kolejne wnioski o uchylenie immunitetu w PE

Akt oskarżenia wobec Brauna (europosła z ramienia Konfederacji Korony Polskiej) dotyczący m.in. wydarzeń z grudnia 2023 r., gdy w trakcie uroczystości w Sejmie przy użyciu gaśnicy zgasił świece chanukowe, trafił w lipcu br. do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe w Warszawie. Według informacji prokuratury, 14 października odbędzie się tzw. posiedzenie wstępne, czyli spotkanie sądu z prokuratorem, oskarżonym i jego obrońcą, aby ustalić plan dalszego procesu.

Oskarżenie, które do sądu skierowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, obejmuje łącznie siedem czynów.

W ocenie prokuratury „Braun publicznie znieważył grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, poprzez wypowiadanie słów: »tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być« oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec w świeczniku Chanukii i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej”. Prokuratura zaznaczyła, że czyn ten polegał na „zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanukii, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”.

Ponadto Braun w związku z podjętą przez jedną z osób interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego skierował wobec niej „strumień gaśnicy z substancją proszkową”, co – jak zaznaczono w komunikacie – spowodowało naruszenie jej nietykalności cielesnej oraz lekki uszczerbek na zdrowiu.

Oskarżenie dotyczy też zdarzenia w Niemieckim Instytucie Historycznym z maja 2023 r., gdzie Braun uszkodził mienie i zablokował wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście, a także incydentu ze stycznia 2023 r. w krakowskim sądzie, z którego Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza na śmieci.

Oskarżenie wobec Brauna odnosi się również do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdy w 2022 r. w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego.

Prokurator ocenił, że Braun dokonał naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – dyrektora instytutu – podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Ponadto poprzez blokowanie przejścia Braun zmusił dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Akt oskarżenia wobec Brauna obejmuje także znieważenie dyrektora.

Postępowanie karne wobec Brauna w tych sprawach umożliwiło uchylenie mu w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu.

Ponadto w ostatnich miesiącach do Parlamentu Europejskiego zostały skierowane jeszcze trzy inne wnioski Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Braunowi. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Pierwszy z tych wniosków, przekazany do PE na początku czerwca br., związany jest z wydarzeniami z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje. Zarzuty prokuratury wobec Brauna – po ewentualnym uchyleniu immunitetu – mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Wniosek obejmuje też dwa inne czyny – publiczne nawoływanie do nienawiści na tle religijnym w nagraniu po incydencie z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie oraz zniszczenie w Opolu plakatów należących do Stowarzyszenia Tęczowe Opole.

Drugi wniosek do PE o uchylenie immunitetu Braunowi Prokurator Generalny skierował w lipcu br. w związku z postępowaniami dotyczącymi: zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+; pomówienia w kwietniu 2025 r. w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej „Żonkile” upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim; kradzieży w kwietniu 2025 r. flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 r. flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu do PE został skierowany kolejny, trzeci wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w związku z jego publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. W tej sprawie postępowanie w lipcu br. wszczął IPN po tym, gdy Braun w mediach zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedzi Brauna w tej sprawie spotkały się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Wnioski dot. Brauna są obecnie procedowane w komisji prawnej PE, która ma za zadanie przygotować sprawozdanie na ich temat. Komisja nie jest zobligowana żadnymi terminami na przygotowanie tego dokumentu, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na sesji plenarnej europarlamentu.

Dodatkowo uchylenia immunitetu europosła Brauna chce policja chce w związku z blokowaniem 10 lipca przez Brauna wyjazdu uczestników uroczystości w Jedwabnem, w tym rabina Michaela Schudricha. Wszczęto postępowanie o wykroczenie dotyczące tamowania ruchu. Wniosek o uchylenie immunitetu w tej sprawie - jak informowała pod koniec sierpnia Komenda Główna Policji - jest analizowany w Komendzie Głównej Policji, skąd przez Prokuratora Generalnego ma trafić do Parlamentu Europejskiego.