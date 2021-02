Tłusty czwartek. Jak powstają nasze ulubione pączki? [zdjęcia]

Dzisiaj tłusty czwartek. Czy będziecie w domu smażyć pączki?

– Raczej nie. Najpierw pójdę rano do ulubionej cukierni. I jak nie będzie gigantycznej kolejki, to postoję i pochłonę kilka, resztę zaniosę do domu.

A skąd w ogóle pączki w Polsce? Z kuchni arabskiej?

– Tego nie wiem, bo pączki to nie są wynalazki, które powstają w ten sposób, że ktoś je wymyśla i przywozi. Trzeba by zacząć od tego, co to jest pączek, bo dawniej konkretny produkt miał wiele form, nazw i wiele różnych technik wytwarzania. Pączki powstały więc z pewnego typu ciast smażonych w tłuszczu. Z drogich, trudnych do otrzymania produktów. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tłuszcz był przez wieki niewspółmiernie drogi, na przykład w porównaniu do chudych mięs czy ryb. W czasach głodu, niedoborów żywieniowych był droższy i bardziej ceniony niż mięso. Dlatego rzeczy smażone w tłuszczu zawsze były czymś świątecznym, niezwykłym.

Na przykład?

– To są różne racuchy, różne placki, czasami nazwane kręple, co można przetłumaczyć jak pączki albo faworki. Na przykład Stanisław Czerniecki, autor książki kucharskiej jeszcze w 1682 roku nazywa takie wypieki pierożkami. Pierożkami smażonymi w tłuszczu, ale z konfiturą różaną, z konfiturą z czarnego bzu. Takie pierożki mogły być z makiem. Natomiast w książce Radziwiłłowskiej z XVII wieku w roli pączków występują racuchy. Gdzie kończy się racuch, a gdzie zaczyna pączek? Dziś mamy wszystko zunifikowane, kiedyś to nie było jasne. Autor książki pisze o pączkach migdałowych i o pączkach z kolendrą, które musiały mieć niezwykły smak. Pisze także o pączkach workowych.