Dziś kolejny etap kobiecego Tour de Pologne. Wystartują z Nałęczowa

Przed zawodniczkami najdłuższy etap całego wyścigu. Trasa będzie prowadziła po zróżnicowanym, pofalowanym terenie. Na zawodniczki czekają premie lotne w Węgliskach i Urzędowie oraz premia specjalna w Stróży - kilka kilometrów przed metą w Kraśniku.

Która z kolarek zaprezentuje się najlepiej? Jak przypominają organizatorzy, w klasyfikacji generalnej różnice pomiędzy zawodniczkami nie są duże. Warto będzie obserwować m.in. Dominikę Włodarczyk, Sofię Bertizzolo, Kaję Rysz i Marie Le Net.

Start w Nałęczowie, najpierw honorowy, spokojny, rozpocznie się o godz. 12:15, a ten właściwy, ostry - 5 minut później. Zawodniczki pojadą aleją Grabową, ul. Armatnia Góra, ul. Poniatowskiego, ul. Graniczną i ul. Bochotnica w kierunku Sadurek i Wojciechowa.

Kierowcy utrudnień mogą spodziewać się także w kolejnych miejscowościach, przez jakie przejedzie kolorowy, kobiecy peleton: Ignaców, Zapiecek, Malinowszczyzna, Osiny, Chodel, Ratoszyn Pierwszy, Wierzbica, Urzędów, Zakościelne, Popkowice, Ostrów, Ostrów Kolonia, Rudnik Kolonia, Rudnik Szlachecki, Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów, Szastarka, Polichna Trzecia, Majdan-Obleszcze, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Węgliska, Antonin, Pasieka, Błażek, Batorz, Batorz Drugi, Studzianki, Sulów, Góry, Karpiówka, Stróża. W Kraśniku będzie to ul. Janowska, Narutowicza, Plac Wolności oraz ul. Tadeusza Kościuszki. Na metę zawodniczki powinny wjechać ok. godz. 15:30.

Wyścig transmitowany jest na antenie Eurosportu, TVP a także na platformie HBO Max. Obrazki ze zmagań kolarskich po drogach Lubelszczyzny obejrzą kibice z 65 krajów świata.

Lubelska policja do kibiców przy trasie wyścigu apeluje o zajmowanie wyznaczonych miejsc, ostrożność i stosowanie się do poleceń, a kierowców o wybieranie wyznaczonych objazdów.