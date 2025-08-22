Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

Odkrycia dokonano w piątek, 22 sierpnia przed południem w trakcie prac drogowych prowadzonych na odcinku ekspresówki budowanej między Tomaszowem Lubelskim Południe a Hrebennem.

Z naszych informacji wynika, że mogą to być ludzkie kości. Pracownicy Budimexu, który buduje ten fragment drogi S17 mieli na nie natrafić w okolicach miejscowości Potoki w gminie Lubycza Królewska.

- Rzeczywiście natrafiono na szczątki. Na miejsce pojechała grupa, ale czynności są w toku. Za wcześnie by stwierdzić, czy to są kości należące do człowieka - mówi asp. Monika Ryczek z tomaszowskiej policji.

O sytuacji, podobnie jak wcześniejszych odkryciach dokonywanych na trasie S17 poinformowano również służby konserwatorskie.

Przypomnijmy, że na całym odcinku przyszłej drogi ekspresowej nr 17 dokonano w przeszłości już wielu ciekawych odkryć. Bo teren, zanim jeszcze do pracy przystępują drogowcy jest eksplorowany przez archeologów.

W okolicach Zamościa, w gminie Łabunie archeolodzy udokumentowali i przebadali 220 obiektów archeologicznych. Były to m.in. duże prostokątne domostwa o wymiarach 5 x 6 metrów, jamy gospodarcze oraz dołki po słupach – elementy niegdyś podtrzymujące naziemne konstrukcje. Jednak największe zainteresowanie wzbudza wyjątkowo dobrze zachowana średniowieczna studnia z drewnianą obudową. Z ziemnych obiektów wydobyto setki fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej, ułamki kości zwierzęcych, narzędzia krzemienne, przedmioty żelazne, a także kościaną szpilę, szydło i kamienne żarno.

W gminie Tarnawatka (pow. tomaszowski) pierwotnie planowano przebadać 32 ary, jednak znaleziska okazały się na tyle rozległe, że badania rozszerzono do 181 arów. Odkryto ślady zabudowy mieszkalnej oraz liczne jamy gospodarcze. Wiele z tych struktur datowanych jest na wczesne średniowiecze (X–XIII w.), ale pojawiły się również znaleziska z epoki brązu, związane z kulturą trzciniecką.

Pod koniec maja wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy kolejnego odcinka S17, ponad 17 km drogi od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego.

Jeszcze wcześniej do akcji wkroczyli tam archeolodzy. W czerwcu informowaliśmy, że we wsi Kniazie (gm. Lubycza Królewska) znaleźli np. ślady kilku średniowiecznych zabudowań, o różnej wielkości. Były też odkrycia jeszcze starsze, pochodzące z okresu neolitu.