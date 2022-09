Czy niebieskie światło jest szkodliwe i jak wpływa na zdrowie?

Niebieskie światło jest wszechobecne - dociera do nas z ekranów telefonów, komputerów czy z żarówek. Czy jest ono szkodliwe dla naszego zdrowia? Czy możemy się przed nim uchronić? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Czy niebieskie światło jest szkodliwe?

Niebieskie światło jest rodzajem światła widzialnego wysokoenergetycznego, emitowanego przez wiele źródeł z naszego otoczenia - oświetlenie energooszczędne, monitory LED i LCD, ekrany tabletów, smartfonów czy laptopów. Czy coś tak powszechnego może być szkodliwe dla naszego zdrowia? Niestety - tak. Przede wszystkim niebieskie światło negatywnie wpływa na rytm dobowy, jakość i ilość snu, co niesie za sobą szereg konsekwencji zdrowotnych.

Niebieskie światło jest szczególnie szkodliwe w godzinach wieczornych i nocnych - zaburza ono produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, niezbędnego do prawidłowego zsynchronizowania wszystkich funkcji biologicznych z rytmem dobowym. Może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak m.in.:

zaburzenia metaboliczne,

choroby sercowo-naczyniowe,

zwiększenie ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych (szczególnie piersi).

Ponadto zaburzenie rytmu dobowego, wywołane niebieskim światłem, może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Niekorzystna jest również chroniczna aktywacja układu sympatycznego “walcz i uciekaj”, wywołana przez nadmierną ekspozycję na niebieskie światło.

Przed tymi negatywnymi konsekwencjami chronić mogą np. okulary z filtrem światła niebieskiego.

Dla kogo niebieskie światło jest szczególnie szkodliwe?

Kto musi szczególnie uważać na niebieskie światło i jego wpływ na zdrowie? Do grup podwyższonego ryzyka zalicza się:

kobiety w ciąży,

niemowlęta, małe dzieci,

nastolatków i młodych dorosłych (do 20. roku życia),

osoby cierpiące na: choroby oczu, migreny, zaburzenia snu,

osoby pracujące na nocne zmiany.

Jak widać, szczególnie dzieci i osoby młode powinny uważać na niebieskie światło, które może poważnie zaburzyć ich higienę snu, co z kolei przekłada się negatywnie na ich rozwój. Dlatego tak ważne jest ograniczanie czasu, jaki dzieci spędzają przed ekranami smartfonów czy tabletów. Dodatkową pomocą mogą być okulary z filtrem niebieskim, które dodatkowo zabezpieczają najmłodszych przed niebieskim światłem np. z żarówek energooszczędnych.

Skuteczna ochrona przed niebieskim światłem

Jak widać, niebieskie światło jest poważnym problemem, wywołującym szereg problemów zdrowotnych. Jest przy tym praktycznie wszędzie i ciężko unikać go we współczesnym świecie. Jak już wspominaliśmy, jednym z rozwiązań ochronnych są okulary z niebieskim filtrem. To prawdziwie kompleksowa ochrona, zabezpieczająca zarówno przed światłem z ekranów, jak i z żarówek czy diod. Takie okulary dostępne są w wariantach na dzień - odpowiednich do noszenia w pracy - oraz na noc, zapewniających odpowiednie wyciszenie przed snem.

Inne sposoby ochrony przed niebieskim światłem to:

specjalne, czerwone żarówki na noc,

filtry na komputer (Iris, F.lux),

filtry na telefon (Twilight na Androida lub Night Shift na iOS).

To rozwiązania o bardziej punktowym działaniu w porównaniu z okularami - chronią przed jednym, określonym źródłem niebieskiego światła. Dlatego też, jeśli jesteś stale narażony na ten rodzaj światła, postaw na profesjonalne okulary z filtrem niebieskim!