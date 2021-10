Biała Podlaska: Ścieżka dla rowerzystów, a piesi muszą słuchać "epitetów od znawców"

Nowa trasa dla rowerzystów powstała kilka miesięcy temu. Ale pan Krzysztof z Białej Podlaskiej uważa, że przyda się zmiana oznakowania.

– Projekt ścieżki zakładał jej budowę równolegle do istniejącej ścieżki serwisowej. Niestety, na znacznym odcinku ułożono ją na starych płytach betonowych, likwidując alternatywę dla pieszych – skarży się mieszkaniec. A z jego obserwacji wynika, że ze ścieżki korzysta podobna liczba rowerzystów oraz pieszych. Dlatego pan Krzysztof skierował petycję to urzędników, by zmienić oznakowanie na ciąg pieszo-rowerowy. – Ta zmiana oszczędzi pieszym konieczności słuchania komentarzy i epitetów od „znawców” przepisów drogowych, poruszających się rowerami – apeluje mieszkaniec.

Tymczasem urzędnicy tłumaczą, że zmiana oznakowania to tak naprawdę „zmiana w organizacji ruchu”. – Musi ona zostać poprzedzona głęboką analizą warunków ruchu, przepisów Prawa o Ruchu Drogowym oraz przepisów dotyczących dróg – stwierdza Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w bialskim magistracie. – Wnioskowane zmiany muszą być również zaopiniowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji – zauważa urzędniczka. Magistrat zajmie się analizą wnioskowanych w petycji zmian.

Za budowę trasy odpowiadała firma Drogi Mosty Bogdana Szewczaka z Białej Podlaskiej, proponując w przetargu 744 tys. zł. W przyszłości przy ścieżce ma powstać monitoring, bo dochodziło tam do dewastacji znaków drogowych.