Centrum kultury prawosławnej w Kodniu. Potrzebne pieniądze na ostatnie prace

W obiekcie do 2006 roku mieściła się cerkiew. Ale od 2012 roku parafia ma już nową siedzibę przy ulicy Sławatyckiej.

– Gdy przybyłem na parafię w 2012 roku, pojawił się pomysł, by za zgodą arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, przystosować dawną cerkiew do bieżących potrzeb parafii. Chodziło głównie o centrum spotkań parafialnych i możliwości przyjmowania grup pielgrzymujących – mówi proboszcz, ks. Jan Grajko.

Ale w Centrum Kultury Prawosławnej już znalazła się ekspozycja muzealna oraz biblioteka. – Pomimo tego, że obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków województwa lubelskiego, to na poszczególnych etapach prac staraliśmy się zachować jak najwięcej elementów pierwotnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – zaznacza proboszcz.

Obecnie, remont zmierza do finału. – Pozostanie nam właściwie tylko ułożenie kostki brukowej i naprawy bieżące – przyznaje ks. Grajko. Od początku, chodziło o to, by zachować pierwotny charakter cerkwi, dlatego m.in. przy budynku pozostawiono dzwonnicę z krzyżem.

Remont dawnej cerkwi można wesprzeć, wpłacając środki na numer konta parafii: 34803700080390086620000010 z dopiskiem "ofiara na remont dawnej cerkwi". Obiekty prawosławne w Kodniu można zwiedzać, ale wcześniej trzeba się telefonicznie umówić (numer telefonu 725 921 917).