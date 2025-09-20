Hit inwestycyjny na osiedlu Za Torami. Ma powstać nowa placówka

Na wrześniowej sesji radni zajmą się zmianami uchwały budżetowej. Urzędnicy wprowadzili w niej kilka nowych zadań inwestycyjnych, właśnie dotyczących osiedla Za Torami. A konkretnie chodzi o utworzenie domu kultury przy ulicy Ceglanej 2A. 1,1 mln zł na początek ma posłużyć do opracowania dokumentacji projektowej.

Okazuje się, że w tej samej lokalizacji ma się również znaleźć nowy żłobek miejski. Ratusz aplikuje o środki na ten cel w ramach programu Aktywny Maluch. Urzędnicy szacują, że to wydatek 3,7 mln zł, z czego 2,3 mln zł pochodziłoby z dotacji.

To na razie plany. Wiadomo, że miejska działka jest niezabudowana, a obok znajduje się boisko.

Temat domu kultury na tym osiedlu wybrzmiał na sesji już w 2023 roku, gdy prezydent Michał Litwiniuk (PO) próbował namówić radnych do nabycia obiektu przy ulicy Kruczej 5 za ponad 720 tys. zł. Urząd wymyślił, że stworzy tam dom kultury na bazie unijnych dotacji z programu rewitalizacji. Ale radnych nie sposób było przekonać. A były i spotkania na osiedlu za Torami, petycje i pisma dyrektorów instytucji kultury. Wszystko na nic. Ostatecznie, budynek wynajmuje dzisiaj fundacja Wytwórnia Talentów. Z kolei, w 2024 roku radny Dariusz Litwiniuk (PiS) zgłosił poprawkę, by w budżecie zabezpieczyć 720 tys. zł na „projekt i budowę domu kultury na osiedlu za Torami”. Jednak, w ubiegłym roku ratusz nie ogłosił żadnego przetargu w tej kwestii.

O potrzebie instytucji publicznej na tym osiedlu zwracał jeszcze w 2023 roku mieszkaniec tej części miasta, a obecnie radny Wojciech Babicz (PiS). Proponował, by miasto zbudowało tam przedszkole. W ocenie Babicza, w placówce mógłby się znaleźć również lokal wyborczy, bo jak dotąd mieszkańcy głosują w punkcie sprzedaży węgla.

O zmianach w budżecie zdecydują radni na sesji 25 września.