Szykują się na aukcję Pride of Poland. Turyści nie wejdą przez kilka dni do stadniny

Pride of Poland odbędzie się 10 sierpnia, a cała impreza potrwa w sumie dłużej, bo od 8 do 12 sierpnia. Ale najpierw trzeba przygotować odpowiednie zaplecze. „W związku z budową infrastruktury (…), mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa, wstęp na teren stadniny będzie niemożliwy od 1 do 6 sierpnia oraz 12 i 13 sierpnia” - podała janowska stadnina. W tym czasie, nie można też będzie korzystać z usług turystycznych na tym terenie.

Organizatorzy muszą choćby rozstawić namioty dla publiczności czy odpowiednie boksy dla koni. Bo na sierpniowe święto składa się nie tylko słynna aukcja, ale też XLVII Narodowy Pokaz Koni Arabskich.

Na Pride of Poland wystawionych będzie 15 koni arabskich, w tym 6 z Janowa. Gwiazdą ma być m.in. janowska Adelita, ubiegłoroczna czempionka klaczy starszych. To 10-letnia córka klaczy Altamira i wybitnego katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab, platynowego czempiona świata. Wśród faworytek jest też trzyletnia Wencedora, również z Janowa. „Ta klacz, która podbijała serca sędziów na pokazach krajowych i międzynarodowych, to m.in. czempionka Polski klaczy rocznych” - podkreśla KOWR. Jeśli chodzi o michałowską listę, to wyróżnia się na niej Parantella, dziewięcioletnia córka katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.

Z kolei, na Summer Sale, czyli aukcji poniedziałkowej, będzie można wybierać spośród 28 koni. W tym przypadku, ceny już niekoniecznie są takie zawrotne, jak podczas Pride of Poland.

- Tegoroczna oferta nie jest tak liczna jak w latach ubiegłych. Rynek jest trudny i wymagający. Odbudowa zaufania do polskich stadnin nie nastąpi błyskawicznie. Przy wyborze koni skupiono się przede wszystkim na aktualnych potrzebach rodzimych stadnin i na analizie oczekiwań rynku - tłumaczy KOWR.

Przygotowania do sierpniowej imprezy trwają już od kilku miesięcy. W maju konie do aukcyjnego katalogu fotografował znany w tej branży, Amerykanin Stuart Vesty.

Nowością w tym roku będzie też pokaz Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie stworzone i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przewidziane są nagrody pieniężne dla wystawców.

Janowska stadnina szykuje się na 1500 gości i turystów, a także 500 vipów, potencjalnych kupców.

Przypomnijmy, że KOWR 1 kwietnia powołał Weronikę Sosnowską na nową prezes. Wszystko dlatego, że po niespełna roku rezygnację z tej funkcji złożył związany z PSL Leszek Świętochowski.

Podczas ubiegłorocznej aukcji, na 18 wystawionych koni, sprzedano 10 za łączną kwotę 637 tys. euro. Najdroższa okazała się Zigi Zana, klacz z Michałowa. Kupiec z Belgii wylicytował ją za 145 tys. euro. Problem w tym, że michałowska stadnina nie doczekała się zapłaty, chociaż nabywca obiecywał, że to zrobi. Ostatecznie, klacz została w Polsce.

Bilety na Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz Emirates Arabian Horse Global Cup są bezpłatne, jednak należy dokonać rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem. Można to zrobić w internecie. Zaś bilety na widownię podczas Pride of Poland (godz. 17) kosztują od 128 zł. Płatny będzie też parking.