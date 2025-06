Pobicie na tle finansowym i narkotyki. Zarzuty dla dwóch mieszkanek Chełma

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Dyżurny komendy w Chełmie otrzymał zgłoszenie o pobiciu młodej kobiety. 21-latka miała zostać przewrócona i kopana przez dwie inne uczestniczki spotkania.

Na miejscu policjanci zatrzymali 22-latkę i 32-latkę – obie mieszkanki Chełma. W toku dalszych czynności w mieszkaniu starszej z nich funkcjonariusze zabezpieczyli mefedron, z którego można by przygotować ponad 400 porcji dilerskich, a także susz marihuany.

Kobiety zostały doprowadzone do prokuratury i usłyszały zarzuty pobicia, za co grozi do 5 lat więzienia. 32-latka odpowie dodatkowo za wymuszenie zwrotu wierzytelności oraz posiadanie znacznej ilości środków odurzających, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek policji prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny.