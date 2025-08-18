HOSiR ma nowego dyrektora. Poprzedniczka odeszła, bo miała wyrok

"Miło mi poinformować, że nowym dyrektorem Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został Pan Damian Szaruga – dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału ds. Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie" - przekazała w mediach społecznościowych Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

Stwierdziła również, że w konkursie ogłoszonym wiosną Szaruga był najlepszym kandydatem, spełniającym wszystkie wymagania stawiane przed tym stanowiskiem.

"Jako zastępca dyrektora ds. inwestycji brał czynny udział zarówno w planowaniu, jak i w nadzorze nad aktualnie trwającą rozbudową Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziś, już jako dyrektor, kontynuuje nadzór nad tą inwestycją, dbając o jej sprawną realizację i wysoki standard wykonania" - wskazała Majewska.

Przypomnijmy, że Damian Szaruga na pełniącego obowiązki dyrektora HOSiR został powołany po tym, jak za porozumieniem stron rozwiązano umowę z jego poprzedniczką. Stało się tak, bowiem na jaw wyszło, że dyrektorka jest osobą prawomocnie skazaną. Jak zapewniała wówczas burmistrz Hrubieszowa, nikt nie miał o tym pojęcia, bo do magistratu nie dotarła ani informacja z sądu, ani nie przekazała tego sama zainteresowana.