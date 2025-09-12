Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Kraj Świat

Dzisiaj
20:46
Strona główna » Kraj Świat

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
Udostępnij A A
(fot. pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Sejm w piątek uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 

Za ustawą głosowało 410 posłów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen wysokości energii elektrycznej trafi pod obrady Senatu.

Bon ciepłowniczy

Bon ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” - czyli bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 roku wyniesie 889,4 mln zł.

Ustawa przewiduje też przedłużenie do końca 2025 roku obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. 

Przepis o przedłużeniu możliwości korzystania z zamrożonej ceny znajdował się poprzednio w ustawie odległościowej, zawierającej regulacje dla budowy turbin wiatrowych. Ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki, który złożył w Sejmie własny projekt ustawy przedłużającej zamrożenie cen prądu. Zawiera on dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie.

 

Koniec negocjacji z wykonawcami pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Koniec negocjacji z wykonawcami pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Naukowcy z Lublina chcą przewidywać awarie sieci energetycznych
WYSOKIE NAPIĘCIE

Naukowcy z Lublina chcą przewidywać awarie sieci energetycznych

Kiedy będą nowe taryfy za prąd? I czy prąd będzie tańszy?

Kiedy będą nowe taryfy za prąd? I czy prąd będzie tańszy?

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Sejm energia ceny prądu bon ciepłowniczy koszty ogrzewania

Pozostałe informacje

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Koniec dominacji Polski w mistrzostwach świata juniorów. W piątek na torze w Vojens najlepszy okazał się Nazar Parnicki i odebrał złoto prowadzącemu przed trzecią rundą zawodów Wiktorowi Przyjemskiemu. Zawodnikowi Orlen Oil Motoru za srebrny medal należą się jednak ogromne brawa, bo 19 sierpnia uległ on groźnemu wypadkowi i potrzebował niespełna miesiąca by wrócić na żużlowy tor
Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Rosyjskie trolle i dezinformacja. Sukces Rosjan w sferze informacyjnej był tylko częściowy i został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych i internautów. A eksperci weryfikują i obalają kolejne teorie spiskowe.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Sejm w piątek uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta pokonała Valerię Arboledę Mendozę i awansowała do finału mistrzostw świata w kategorii wagowej 57 kg.
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Na piątkowej konferencji prasowej Marta Wcisło ostro skrytykowała wypowiedzi niektórych polityków PiS-u i Konfederacji. – Ich słowa są pisane cyrylicą – powiedziała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pies "Kumpel"
Alarm24

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Pan Arkadiusz, jak co dzień rano, spacerował ze swoimi trzema psami w okolicach kościoła przy ulicy Gospodarczej w Lublinie. Niestety: od dziś ma już tylko dwa czworonogi, a sprawa jest tyleż bulwersująca, co i tajemnicza. Jego pupil „Kumpel” padł przy ogrodzeniu parafii.
Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.
Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

Jest Jarmark Festiwalowy na Starym Mieście, są pokazy i degustacje. Będą koncerty i mistrzostwa w jedzeniu cebularzy na czas. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku.

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów była współpraca obronna i wspólne działania wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Najnowsze
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

21:20 Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

21:15

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

20:55

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

20:46

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

20:27

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

20:01

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

19:42

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
POGODA

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów