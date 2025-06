Polak w końcu poleci w Kosmos? Znana jest nowa data misji Axiom

Prawdziwa niespodzianka spod ziemi. Bunkier z czasów II wojny światowej odkryty na trasie budowy S17

Wcześniej gliniane fragmenty naczyń, wyroby krzemienne czy metalowe narzędzia codziennego użytku. Teraz archeolodzy na budowie trasy S17 natrafili na większy artefakt. To bunkier z czasów II wojny światowej. Co ciekawe, dotąd nie był on ujęty w żadnej ewidencji ani nie został zauważony podczas wcześniejszych badań terenowych.