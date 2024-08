Spotkajmy się nad wodą. Zapraszamy do Wałowic koło Józefowa nad Wisłą

– Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej gminy. Znajdziemy tutaj głównie zabytki o charakterze o charakterze sakralnym, przepiękne kościoły w samym Józefowie nad Wisłą oraz w miejscowości Rybitwy, gdzie jak podają źródła parafia istniała już w 1326 roku, a jej uposażenie stanowiła dziesięcina, pola uprawne, łąki i dochód z dwóch karczm. Po przejściu właścicieli Rybitw, Ossolińskich na kalwinizm był tu od lat 80. XVI wieku do lat 40. XVII silny ośrodek protestancki. Przed 1637 rokiem zaczął funkcjonować zbór kalwiński. Do końca XIX wieku istniał przy parafii szpital dla ubogich, a w XVIII w. zaczęło działać bractwo szkaplerzne. Warto zajrzeć też do miejscowości Prawno, gdzie znajduje się murowana świątynia wzniesioną na miejscu starszej, drewnianej budowli, spalonej w latach 60. XX wieku od uderzenia pioruna. Do nowego kościoła ze starszej świątyni zostały przeniesione zabytkowe obrazy umieszczone w ołtarzach. Zachował się również stojący zegar. Pamiętajmy, że znajdujemy się na Wisłą. Nie brakuje tutaj przepięknych widoków. Będąc w okolicy koniecznie trzeba odwiedzić kamieniołomy w miejscowości Kaliszany-Kolonia z zapierającym dech widokiem na dolinę Wisłę. Kierując się z Józefowa nad Wisłą drogą wojewódzką w kierunku miejscowości Basonia i Wałowice także możemy podziwiać uroki królowej polskich rzek – dodaje burmistrz Grabek i zaprasza do odwiedzenia Józefowa nad Wisłą i okolic.