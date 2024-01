"80-latek ma się całkiem nieźle". UMCS zaczyna rok jubileuszowy

Obchody zainauguruje dzisiejszy koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej. Bilety zostały już wyprzedane.

Gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie argentyński kompozytor Martin Palmeri. - Jego utwory prezentowane są w najbardziej prestiżowych salach koncertowych całego świata, z Carnegie Hall włącznie – zachwala prof. Śliwkiewicz-Cisak. Na scenie artyście będzie towarzyszył m.in. Chór Akademicki UMCS.

Wydarzeń artystycznych w ramach obchodów będzie więcej. W kwietniu wystawiony zostanie muzyczno-literacki spektakl „Pierwiastki życia”, poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie. Jubileuszowych akcentów nie zabraknie podczas majowych Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Te po raz drugi odbędą się w formule „Lublinaliów”, organizowanych przez Związek Uczelni Lubelskich (UMCS, uniwersytety przyrodniczy i medyczny oraz Politechnika Lubelska) we współpracy z miastem. Nawiązania do 80-lecia największej lubelskiej uczelni będą towarzyszyć także innemu cyklicznemu wydarzeniu, wrześniowemu Lubelskiemu Festiwalowi Nauki. W programie znajdą się też konferencje czy sesje naukowe.

Kulminację zaplanowano na październik. Ten miesiąc rozpocznie się od zjazdu absolwentów.

Tuż przed organizowaną corocznie 23 października uroczystą inauguracją roku akademickiego odbędą się dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich będzie posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

- W tym roku na wszystkich polskich uczelniach odbędą się wybory rektorskie, więc to będzie okazja to spotkania się gremium rektorów uniwersytetów. Niezwykle istotne jest to, że równolegle odbędzie się spotkanie rektorów Konsorcjum Rektorów Europejskich ATHENA. Kiedy 20 lat temu z okazji 60-lecia uczelni organizowaliśmy Europejski Kongres Rektorów, towarzyszący wejściu Polski do Unii Europejskiej, naszym marzeniem było, żeby UMCS naprawdę zaistniał w przestrzeni europejskiej. Tej ekipie udało się to spełnić – podkreśla prof. Pomorski.