Wełna mineralna nie uchroniła go przed odsiadką

Do zakładu karnego trafił już poszukiwany przez łukowskich kryminalnych 39-latek. Mężczyzna ukrył się przed mundurowymi na strychu w domu swojej matki, a tam przykrył się szklaną wełna mineralną. Nie spodziewał się, że pod taką „izolacją” znajdą go policjanci. Do „do odsiadki” ma blisko 1,5 roku więzienia za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.