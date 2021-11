Skazany radny PiS z Lublina ma szansę na czystą kartotekę. Wszystko w rękach Ziobry

Nie wiadomo czy to sam Tomasz Pitucha (PiS) wystąpił do prokuratury o przeanalizowanie wyroku. Radny nie odbiera od nas telefonów, a śledczy nie odpowiedzieli na pytanie w tej sprawie. Przyznają jedynie, że poprosili Sąd Rejonowy Lublin-Zachód o akta sprawy.

– Zwrócił się o nie Departament Postępowania Sądowego w ramach analizy prawidłowości postępowania – wyjaśnia prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej. – Wynika to z ustawowych zadań prokuratury określonych w ustawie Prawo o prokuraturze polegających m.in. na podejmowaniu środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa m.in. w postępowaniu sądowym. Takim badaniom poddawane są setki zakończonych sądowych spraw, w tym będących w zainteresowaniu mediów – dodaje rzecznik.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy Prokurator Generalny rozważa złożenie skargi nadzwyczajnej w sprawie Tomasza Pituchy. Prokuratura nie informuje również, kiedy można się spodziewać decyzji w tej sprawie, ani która jednostka zajmie się analizą akt.

“Bardzo niepokojące”

Decyzję o skierowaniu skargi nadzwyczajnej podejmie Zbigniew Ziobro. Jeśli okaże się, że podczas procesu radnego pominięto jakieś okoliczności, Sąd Najwyższy będzie mógł uchylić wyrok.

Zdaniem Bartosza Staszewskiego z Marszu Równości, z którym Pitucha przegrał sądową batalię, sprawa może mieć charakter polityczny.

– Temat wydawał się być zamknięty. Tomasz Pitucha został skazany, wyrok został wykonany. Teraz do gry wkracza prokuratura. To wygląda, jakby minister Czarnek chciał oczyścić swoim kolegom kartotekę. To bardzo niepokojące i z niecierpliwością czekam, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że to tylko rutynowa kontrola – komentuje Staszewski.

Kara i komornik

Przegrany proces dotyczył wpisu, jaki we wrześniu 2018 r. radny Pitucha zamieścił na swoim facebookowym profilu.

– Najzagorzalsi fani filmu W. Smarzowskiego chcą zorganizować w Lublinie tzw. Marsz Równości, promujący homoseksualizm, pedofilię - pisał radny, odnosząc się do planowanego Marszu Równości w Lublinie, a wspominając o filmie miał na myśli głośny “Kler”.

Bartosz Staszewski - organizator marszu pozwał Tomasza Pituchę. Działacz PiS został skazany za pomówienie. Zgodnie z wyrokiem miał wpłacić 5 tys. zł. Z końcem 2019 r. rozstrzygnięcie stało się prawomocne. Pomimo tego radny nie wykonywał wyroku. Pieniądze wyegzekwował od niego komornik.