„Hej, Ty, reaguj!” – młodzież z Lublina stanie do walki z hejtem

W poniedziałek (17 czerwca) podpisano list intencyjny w sprawie zorganizowania największej lekcji dotyczącej hejtu.

– Wszyscy, ale w szczególności młodzi użytkownicy internetu, powinni wiedzieć, czym jest hejt i jak go rozpoznać. Niezwykle istotną umiejętnością jest również odpowiednia reakcja na ten rodzaj przemocy. Odpowiedzialność za walkę z hejtem leży na każdym z nas: rodzicach, nauczycielach, samorządach i instytucjach. Nie mam wątpliwości, że lekcja, której uczestnikami będzie lubelska młodzież sprawi, że z jednej strony lepiej zrozumieją mechanizmy hejtu i jak się przed nim bronić, ale – co kluczowe – nigdy nie staną się internetowymi agresorami. Cieszę się, że taka inicjatywa będzie miała miejsce w Lublinie i dziękuję Fundacji za chęć współpracy w tak ważnej sprawie. Chcemy razem przeciwdziałać zjawisku, które ma ogromne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i życia młodych osób – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największa lekcja społeczna w historii miasta. Scenariusz? Zdecydowanie odbiega od standardowej godziny wychowawczej. Będą influencerzy, prawdziwe historie, emocje i formuła show, która ma nie tylko wciągnąć uczniów, ale i zostawić ich z konkretnymi narzędziami do działania. Warto podkreślić, że program powstał we współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii.

– Ponad połowa nastolatków doświadczyła hejtu w internecie. Zaledwie co trzeci z nich komuś go zgłasza, pozostali niestety milczą. Problem wszechobecnego w sieci języka nienawiści, prześladowania i wykluczenia stał się największą chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Czas zareagować i dać młodzieży narzędzia do obrony siebie oraz innych. Chcemy skalować nasz projekt i docierać do jak największej liczby młodych ludzi w całej Polsce z hasłem „Hej, Ty, Reaguj!”. Właśnie temu ma posłużyć wyjątkowa lekcja, która w nowym roku szkolnym odbędzie się w Lublinie – mówi Jacek Fereńczuk, Prezes Fundacji #DOBRYhasztag.

Projekt był już realizowany m.in. w Krakowie i Olsztynie. Lubelska edycja odbędzie się w październiku, udział dla szkół będzie bezpłatny. Patronat objął Lubelski Kurator Oświaty.