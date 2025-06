Przemysław Czarnek, poseł i prezes struktur PiS w okręgu lubelskim, może już wkrótce objąć jedno z kluczowych stanowisk w Kancelarii Prezydenta RP – donosi „Newsweek”. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Czarnek ma zostać nowym szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.

Według „Newsweeka”, decyzja o obsadzeniu tego stanowiska politykiem o silnej pozycji w PiS nie jest przypadkowa. – Partii zależy, żeby mieć w Pałacu Prezydenckim swoich ludzi – będą nie tylko prezydenckimi urzędnikami, ale też łącznikami z Nowogrodzką – podkreśla tygodnik.

To kolejny przykład wzmocnienia obecności PiS w otoczeniu prezydenta. Szefem gabinetu prezydenckiego został już oficjalnie ogłoszony Paweł Szefernaker – były wiceminister spraw wewnętrznych i jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego. Jego nominację ogłosił sam prezydent elekt w Telewizji Republika.

Według ustaleń „Newsweeka”, wiceszefem Kancelarii Prezydenta ma zostać Karol Rabenda – polityk związany z PiS i sztabowiec w kampanii Nawrockiego. Rabenda zna się z prezydentem elektem od wielu lat.

Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta RP 6 sierpnia. Do tego czasu trwa kompletowanie jego zaplecza politycznego i instytucjonalnego.

Poprosiliśmy posła o komentarz, jednak na razie Czarnek nie potwierdził tych doniesień. Jeśli jednak przyjmie funkcję, jego mandat poselski automatycznie wygaśnie. Wtedy do Sejmu wejdzie Sławomir Plis, burmistrz Opola Lubelskiego. Uzyskał on co prawda drugi najwyższy wynik niedający mandatu w wyborach w 2023 roku. Wcześniej jednak swój mandat poselski porzucił Artur Soboń, który wybrał pracę dla Narodowego Banku Polskiego. Jego miejsce zajęła posłanka z Kraśnika, Anna Baluch, co oznacza, że to Plis jest pierwszy w kolejce do ław sejmowych.