Lubelskie: Służba Więzienna szuka strażników. 40 miejsc czeka na kandydatów

Wymagane jest wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe. Premiowane są te osoby, które mają wykształcenie wyższe, dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymuje się również, między innymi, za: posiadany tytuł naukowy, posiadanie uprawnień budowlanych czy posiadanie prawa jazdy kategorii "C" lub "D".

Zmiana na stanowisku strażnika w Areszcie Śledczym w Radomiu oraz w Zakładzie Karnym w Żytkowicach trwa po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne albo 48 godzin, jeśli zadania służbowe były wykonywane w nocy. W grę wchodzi także praca ośmiogodzinna, od poniedziałku do piątku.

Kto może dołączyć do Służby Więziennej? Trzeba być obywatelem Polski i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Muszą to być także osoby, które "nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec których nie został wydany prawomocny wyrok, warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o takie przestępstwo".

Wymagane dokumenty przyjmowane są w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego (Areszt Śledczy w Radomiu oraz Zakład Karny w Żytkowicach) w formie papierowej w terminie do 21 kwietnia 2022 roku. Należy je wysłać pocztą.

Po złożeniu dokumentów kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Następnie będą musieli napisać test wiedzy, składający się z 30 pytań, a także przejść test sprawnościowy. Kolejny będzie etap sprawdzający, a na końcu zostanie opracowany ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ.