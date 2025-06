Wiła wianki i rzucała. Czas na Sobótki Janowieckie

Impreza rozpocznie się o godz. 15. Organizatorzy zapraszają na warsztaty z wicia wianków, słuchanie opowieści o sobótkowych zwyczajach, rejsy drewnianymi łodziami i tańce przy ognisku. Około godz. 16 na scenie wystąpi Zespół Tańców Polskich Rosa, a tuż po nim rozpocznie się recital Natalii Kosmowskiej.

Rosa pojawi się ponownie ok. godz. 17:30, a tuż po godz. 18 zaplanowano tradycyjne puszczanie na wodę kwietnych wianków. Następnie, ok. godz. 19 zebranych do tańca zachęci zespół Vega, a wieczorem - o godz. 21 uczestnicy Sobótek Janowieckich będą mieli okazję obejrzeć widowiskowy fire show nad wodą.

- Atrakcji nie zabraknie, pogoda zamówiona, więc nie zastanawiajcie się dłużej tylko zabierajcie znajomych i przyjeżdżajcie - zachęcają organizatorzy wydarzenia, które powoli zaczyna wpisywać się w kulturalny krajobraz janowieckiego zalewu.

W związku z tym, że scena zostanie ustawiona w miejsce głównego parkingu, przyjezdni będą musieli zostawić auta na placu bliżej wjazdu na teren ośrodka.

Nad zalew zapraszają: Powiat Puławski, Gmina Janowiec, Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, Muzeum Zamek w Janowcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowcu, stowarzyszenie Pozytywni w Kulturze oraz Biuro Czasu Wolnego - Zalew w Janowicach. Patronem medialnym Sobótek Janowieckich jest Dziennik Wschodni. Wstęp wolny.

Sobótkowe tradycje sięgają Cesarstwa Rzymskiego (Sabatina), kultury celtyckiej (Beltane) oraz dawnych wierzeń słowiańskich (Noc Kupały). Historycznie zwiazana z letnim przesileniem - najdłuższym dniem i najkrótszą nocą w roku. Sobótki we wszystkich częściach Europy charakteryzują się podobną symboliką, jak palenie ognia, skoki przez ognisko, tańce i wicie wianków. Nieco później pojawiło się święcenie leczniczych ziół. Kościół próbował zastąpić pogańskie zwyczaje promując w tym samym czasie własne obrzędy dotyczące wigilii św. Jana Chrzciciela - stąd noc świętojańska.

Astronomicznie właśnie w sobotę, 21 czerwca, w Polsce będziemy mieli najdłuższy dzień i najkrótszą noc w roku. Słońce na niebie będzie wtedy widoczne - w zależności od regionu kraju, od 16 godzin i kwadransa na południu, przez ok. 16,5 godziny w centrum do prawie 17 godzin na północy.